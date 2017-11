Unspektakulär, aber erfolgreich: Auf Schalke wird wieder diszipliniert malocht. Die Königsblauen bezwangen ohne ihren verletzten Mittelfeldstar Leon Goretzka den Hamburger SV mit 2:0 (1:0) und kletterten nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage auf den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga. Schöner Nebeneffekt: Das Team von Trainer Domenico Tedesco zog erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder an Erzrivale Borussia Dortmund vorbei und liegt nun drei Punkte vor dem kriselnden BVB .

Franco Di Santo brachte die Gelsenkirchener mit dem fünften Schalker Foulelfmeter der Saison - und seinem ersten Bundesligator seit 20 Monaten - früh in Führung (16.). Guido Burgstaller machte in der 77. Minute alles klar. Für den HSV wird es nach der fünften Auswärtspleite in Folge wieder eng: Der Abstand zum Relegationsplatz 16 beträgt nur zwei Zähler.

Di Santo souverän am Punkt

Der schon sechste Strafstoß im sechsten Saisonspiel auf Schalke brachte das 1:0: Nach einem Foul von Gideon Jung an Yevhen Konoplyanka zeigte Schiedsrichter Robert Hartmann auf den Punkt - ohne Hilfe seines Videoassistenten Wolfgang Stark. Di Santo schickte HSV-Torhüter Christian Mathenia in die falsche Ecke und verwandelte souverän. Die Schalker Fans schickten daraufhin eine Grußbotschaft in Richtung Dortmund: "Die Nummer eins im Pott sind wir."

Arp wieder in der HSV-Startelf

Dennoch war nicht zu übersehen, dass Goretzkas Dynamik im offensiven Schalker Mittelfeld fehlte. Königsblau ließ in einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit Tempo und Ideen vermissen. HSV-Coach Markus Gisdol bot im Surm zum zweiten Mal in Folge den 17-jährigen Jann-Fiete Arp in der Startformation auf. Sein Gegenspieler hätte sein Vater sein können: Der 35-jährige Naldo ließ mit gewohnter Zweikampfstärke und gutem Stellungsspiel nur wenige Aktionen des Youngsters zu.

Hunt trifft nur den Pfosten

Nach der Pause setzte sich der Teenager aber besser in Szene. Der HSV, ermuntert von der Passivität der Schalker, verstärkte seine Angriffsbemühungen. Einen Schuss von Dennis Diekmeier blockte Bastian Oczipka gerade noch ab - mit der Hand, nach Meinung von Schiedsrichter Robert Hartmann und Videoassistent Wolfgang Stark jedoch nicht elfmeterreif (48.). Glück hatten die Gastgeber, als Aaron Hunt den Pfosten traf (57.). Burgstaller machte dann nach einem tollen Solo von Daniel Caligiuri über den halben Platz alles klar.

Die vor Selbstbewusstsein strotzenden Schalker reisen nun am kommenden Samstag (25.11.2017) zum Derby aller Derbys bei der kriselnden Borussia aus Dortmund. Der HSV empfängt tags darauf 1899 Hoffenheim.