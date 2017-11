Nach der 0:3 (0:1)-Heimpleite gegen das Team von Trainer Julian Nagelsmann ist die Ernüchterung bei den Kölnern riesig. Der hart erkämpfte und spektakuläre Premierensieg in der Europa League gegen Borissow (5:2) unter der Woche hatten bei allen Beteiligten die Hoffnung geweckt, dass die Mannschaft von Trainer Peter Stöger den Schwung auch in die Bundesliga mitnehmen kann. Doch dieser Wunsch löste sich nur allzu schnell wieder in Luft auf.

Stöger hält Niederlage für hochverdient

"Es war einfach zu wenig" , räumte Stöger nach der Partie ein. "Von der technischen Qualität her, auch von der Schnelligkeit her, war heute nichts zu holen. Da geht dieses 0:3 auch völlig in Ordnung. Wir müssen jetzt einfach erstmal schauen, dass wir unsere Dinger mal selbst hinkriegen, bevor wir durchrechnen, wie viele Punkte wir am Ende brauchen werden."

Sein Kollege Nagelsmann war logischerweise deutlich besser gelaunt: "Ich bin natürlich zufrieden. Wir hätten nach der ersten Hälfte höher führen müssen. Wir haben verdient gewonnen und sehr viele Dinge richtig gemacht. Insgesamt haben ich ein sehr gutes Spiel von uns gesehen - Kompliment an meine Mannschaft."