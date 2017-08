Nachmittags herrschte in der Domstadt noch große Euphorie über das Europa-League-Los FC Arsenal, wenige Stunden später bekamen die Kölner gegen Hamburg einen Dämpfer. Gegen einen leidenschaftlich kämpfenden Hamburger SV verloren die Kölner 1:3 und stehen mit null Punkten am Tabellenende. Torwart Timo Horn sagte hinterher: "So kurz nach dem Spiel kann man es gar nicht fassen. Es ist natürlich bitter, mit zwei Niederlagen zu starten." Dennis Diekmeier vom HSV traf nicht und ist nun alleiniger Halter eines Rekords: Auch nach 183 Spielen wartet der Rechtsverteidiger auf seinen ersten Bundesliga-Treffer.

Nach ausgeglichenem Beginn profitierten die Hamburger zunächst von einem Stellungsfehler der Kölner. In Folge einer abgewehrten Ecke stand Hahn am rechten Strafraumeck frei und verwandelte einen abgefälschten Ball direkt ins lange Eck. Keeper Timo Horn war dabei chancenlos. Die Kölner wollten antworten, aber ein Schuss von Leonardo Bitencourt aus 18 Metern strich knapp am Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite schockten die Hamburger die FC-Familie dann erneut. Nach einer Flanke verwandelte Bobby Wood per Abstauber und die in der vergangenen Saison so heimstarken Kölner liefen einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher.