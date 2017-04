Der VfL Bochum startete offensiv in die Partie und erspielte sich auch gleich ein Übergewicht, das frühe erste Tor gelang aber Dynamo Dresden. Nach einem zügigen Angriff über die rechte Seite kam der Ball über Akaki Gogia zu Niklas Hauptmann. Dessen Flachschuss aus etwa 17 Minuten schlug unhaltbar im Bochumer Tor ein (7.).

Nach einer knappen halben Stunde legte Gogia dann selbst nach. Der Offensivspieler zog von rechts in die Mitte und schoss den Ball aus 20 Metern in den rechten Torwinkel (26.). Dynamo dominierte nun eindeutig die Partie und hätte noch weitere Tore erzielen können. Bochum kam überhaupt nicht in die Partie.