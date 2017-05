Der FCA musste sich trotz der zwischenzeitlichen Führung durch Alfred Finnbogason (57. Minute) in Mönchengladbach mit einem 1:1 begnügen. Für die Borussia glich ausgerechnet der ehemalige Augsburger André Hahn (90.+4) aus. Augsburg bangt bei 36 Punkten weiter, Gladbach darf mit 43 Zählern noch immer auf die Europa League hoffen.

Kompakte und konterstarke Gäste

Vom Anpfiff weg wirkte die Borussia zunächst optisch überlegen. Doch weil die Defensive der Gäste zumeist sehr sicher stand, gab es lange Zeit kaum gefährliche Aktionen im FCA-Strafraum. Dem anfangs großen Druck der Elf vom Niederrhein entzogen sich die Schwaben nur langsam. Erst ein Distanzschuss des agilen Mönchengladbachers Mahmoud Dahoud (25.) wurde gefährlich. Sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff bot sich Augsburg die bis dahin beste Chance: Gladbachs Nico Elvedi ließ sich von Philipp Max den Ball ablaufen. Max passte in die Mitte auf Finnbogason, dessen Direktabnahme Sommer mit einem Reflex soeben noch klären konnte. In der Schlussminute der ersten Hälfte hatte Jonas Hofmann das 1:0 für die Borussia auf dem rechten Fuß. Der 24-Jährige versuchte es aus rund elf Metern mit der Pike - doch das Spielgerät strich um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. So blieb es bei optischer Überlegenheit der Fohlen.