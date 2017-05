Tuchel gab die Antwort auf dem Platz. Die neu in die Partie gekommenen Raphael Guerreiro und Lukasz Piszczek sorgten für mehr Defensiv-Stabilität, Ousmane Dembele spielte nach dessen Teil-Schonung gegen Köln wieder von Beginn an und war immer wieder an den schnellen, gefährlichen Vorstößen der Dortmunder beteiligt.

Begünstigt wurde der BVB allerdings auch durch den Fehler des Schiedsrichter-Gespanns um Felix Brych, das vor dem 1:0 die Abseitsstellung von Reus nach dem Pass von Gonzalo Castro übersahen. In der 13. Minute entschied Brych zudem nach Handspiel von Pavel Kaderabek auf einen zumindest umstrittenen Elfmeter, den Aubameyang flach links neben das Tor von Oliver Baumann setzte.

Hoffenheim mit viel Härte - aber ohne klare Torchance

Hoffenheim, mit Mark Uth anstelle von Nadiem Amiri sehr offensiv aufgestellt, reagierte mit viel Gift und Härte - brachte aber kaum Konstruktives zustande. Die einzige gefährliche Situation im Dortmunder Strafraum vor dem Seitenwechsel gab es kurz vor der Pause, als BVB-Innenverteidiger Sokratis Sandro Wagner bei einem Eckball fast das Trikot auszog - Brych verweigerte allerdings den möglichen Elfmeterpfiff.

In der zweiten Halbzeit erarbeiteten sich die Hoffenheimer deutlich mehr Spielanteile, leisteten sich aber immer wieder Ballverluste in der Vorwärtsbewegung und kamen zu keiner klaren Torchance. Auch die Einwechslung von Adam Szalai als dritten Stürmer in der Schlussphase blieb wirkungslos. Der BVB zeigte sich insgesamt zielstrebiger - und hatte schon vor dem 2:0 durch Aubameyang zahlreiche Chancen, das Spiel zu entscheiden.

Nagelsmann hadert mit Brychs Entscheidungen

BVB-Coach Tuchel hob im Anschluss auch die "herausragende Verteidigungsleistung" seiner Mannschaft hervor, die Hoffenheims Spielfluss fast über die gesamten 90 Minuten erfolgreich ausbremste. Den umstrittenen Führungstreffer durch Reus wertete Tuchel als weiteren Beleg für die Notwendigkeit des Videobeweises: "Natürlich gehen wir durch ein Abseitstor in Führung. Ich bin deshalb auch seit jeher ein Verfechter davon, jedes Tor zu überprüfen."

Hoffenheims Coach Nagelsmann haderte mit Brychs Entscheidungen: "Dass das Tor abseits war, hat jeder gesehen. Der Schiedsrichter hatte keinen guten Tag", sagte Nagelsmann und fühlte sein Team dadurch zumindest um einen Teilerfolg gebracht. "Mit der Leistung an sich war ich zufrieden. Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft."