FC ermauert Punkt in Dortmund

Zu Abseitstoren von Pierre-Emerick Aubameyang (14.) und Marco Reus (34.), der durch seine Ballberührung quasi einen Kopfballtreffer von Gonzalo Castro "verhinderte", gesellten sich zahlreiche weitere hochkarätige Möglichkeiten. Sie alle wurden mehr oder weniger leichtfertig vergeben, unter anderem von Reus (27.).

Zwei gefährliche Konter

Köln lockerte seinen massiven Deckungsverbund vor 81.360 Zuschauern nur bei wenigen Kontern, von denen zwei allerdings brandgefährlich waren. Die Ex-Borussen Milos Jojic (28.) und Leonardo Bittencourt (32.) zeigten im Abschluss frei vor BVB-Torwart Roman Bürki aber Nerven. Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hatte seine Startelf von München auf vier Positionen verändert.

Neben Lukasz Piszczek, Raphael Guerreiro und Sven Bender saß auch Matchwinner Ousmane Dembele zunächst auf der Bank. Dessen unkonventionelle Aktionen fehlten dem BVB-Angriff auch in der Anfangsphase nach der Pause, in der Dortmund weiter drückend überlegen war. Doch Schüsse von Reus (46.) und Marcel Schmelzer (50.), die Kölns Keeper Timo Horn parierte, waren zunächst alles, was heraussprang.

BVB-Chancen wurden seltener

Der FC verteidigte geschickt, zumeist mit Fünferkette und Subotic als Turm in der Schlacht. Der Serbe, der in der Winterpause auf Leihbasis an den Rhein gewechselt war und dessen Zukunft unklar ist, agierte auch nach der Pause bei seiner ersten Rückkehr an die alte Wirkungsstätte gemeinsam mit dem bärenstarken Frederik Sörensen kompromisslos und konsequent. BVB-Chancen wurden in der Folge seltener.

In der 66. Minute brachte Tuchel für den glücklosen Reus, der im fünften Spiel nach seinem Comeback erstmals ohne Tor blieb, und Shinji Kagawa Guerreiro und Dembele. Schon wenige Sekunden später prüfte Dembele Horn mit einem Distanzschuss. Wenig später setzte er Aubameyang in Szene, der es aber gemeinsam mit Castro ebenfalls nicht fertig brachte, den Ball über die Linie zu drücken. Guerreiro hatte dann in der Nachspielzeit das 1:0 auf dem Kopf - doch erneut parierte der FC-Keeper überragend.

Direkte Duelle vor der Brust

Die Kölner können nun am kommenden Freitag (05.05.17) im direkten Duell mit Europa-Konkurrent Bremen einen weiteren Schritt Richtung internationales Geschäft machen. Dortmund hat einen Tag danach ein kleines Endspiel gegen Hoffenheim im Kampf um die direkte Qualifikation zur Champions League.

Thema in: Sportschau, Das Erste, 29.04.17, 18 Uhr