Der Start des VfL Bochum in die neue Saison endete mit einer Niederlage. Gegen den FC St. Pauli unterlag der VfL am Freitag (27.07.2017) an der heimischen Castroper Straße mit 0:1 (0:0). Christopher Buchtmann (65.) sorgte nach einem Konter für die Entscheidung zu Gunsten der Gäste.

Nach nervösem Beginn kam die Mannschaft de neuen Bochumer Trainers Ismail Atalan in Halbzeit zwei besser ins Spiel. Ein Versuch von Alexander Merkel wurde auf der Linie geklärt (50.). Gerade als Bochum aber das Kommando übernahm, setzte St. Pauli den entscheidenden Treffer. "Bis auf 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit war das nichts gegenüber den Vorbereitungsspielen", gab sich Bochums Torwart Manuel Riemann nach der Partie zerknirscht.

"Die erste Halbzeit war nicht gut, auch weil wir vielleicht die falsche Taktik gewählt haben", gab VfL-Trainer Atalan zu. "In Halbzeit zwei waren wir besser und kassieren in einer guten Phase das Tor. So ist das im Fußball. Daraus müssen wir lernen."

Nervöser Beginn des VfL

Atalan schickte 17 Tage nach seiner Vorstellung beim Pflichtspieldebüt eine offensive Formation mit Dreierkette auf das Spielfeld. Doch die Gastgeber begannen nervös, bekamen den Ball kaum einmal geordnet nach vorne gespielt. Anders der FC St. Pauli, der von Beginn an wacher und aktiver nach vorne wirkte.

Aziz Bouhaddouz gab früh den ersten Warnschuss der Gäste ab (12.). Erst ab Mitte der ersten Halbzeit schwamm sich Bochum ein bisschen frei und setzte durch Thomas Eisfeld das erste Ausrufezeichen, der allerdings im Alleingang über halbrechts an St.-Pauli-Torwart Robin Himmelmann scheiterte (30.)

Auf der anderen Seite musste VfL-Schlussmann Riemann einen Versuch von Sami Allagui nach einem Vorstoß über die rechte Seite entschärfen (37.).

Bochum in Halbzeit zwei besser

Atalan ist seit Anfang Juli Trainer in Bochum.

Auch in Durchgang zwei hatte St. Pauli die erste Chance. Wieder war Riemann zur Stelle, dieses Mal gegen einen Buchtmann-Schuss (46.). Aber die Gastgeber kamen nach der Einwechslung von Merkel und einer Umstellung auf eine Viererkette in der Abwehr in Durchgang zwei besser ins Spiel.

Jan-Philipp Kalla klärte für die Hamburger einen Merkel-Versuch noch auf der Linie (50.). Bochum hatte mehr Ballbesitz, fand besser und direkter den Weg nach vorne. Gerade als sich der VfL endgültig ein Übergewicht erarbeitet hatte, schlug St. Pauli zu. Nach einem Ballgewinn entwischte Allagui über links und hatte am Strafraum das Auge für den nachrückenden Buchtmann, der aus 15 Metern präzise unten rechts zum 0:1 traf.

Zu wenige Chancen

Danach versuchte sich Bochum in die Partie zurück zu kämpfen. Doch die Gäste verteidigten den Vorsprung geschickt und sorgten für hängende Schultern in Bochum zum Zweitliga-Start.

Am 2. Spieltag geht es für den VfL mit dem Auswärtsspiel am Samstag (5. August) beim MSV Duisburg weiter. St. Pauli empfängt im Montagsspiel der zweiten Runde Dynamo Dresden.

db | Stand: 28.07.2017, 22:22