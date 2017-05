Die Arminia vergab mit dem 1:1- Unentschieden beim VfL Bochum die Chance, sich vor den verbleibenden zwei Spieltagen der 2. Fußball-Bundesliga auf den Relegationsplatz 16 zu verbessern. Mit 33 Zählern liegt die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene weiter auf Rang 17.

Gündüz mit dem späten Ausgleich für Bochum

Keanu Staude brachte Bielefeld am Sonntag (07.05.2017) in der 7. Minute mit seinem ersten Zweitligator in Führung. In der 82. Minute glich Selim Gündüz aus.

Wi schon in der Vorwoche, als sie gegen Fürth kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer hinnehmen mussten, gaben die Bielefelder einen möglichen Befreiungsschlag aus der Hand. Mit der Pausenführung im Rücken drängte die Arminia vor allem nach dem Seitenwechsel auf einen womöglich vorentscheidenden zweiten Treffer, ließ aber gute Chancen liegen - und brachte die bis dahin harmlosen Gastgeber ins Spiel zurück.

Saibene: "Haben um das Gegentor gebettelt"

Felix Bastians hatte gleich mehrere Großchancen zum Ausgleich, ehe Gündüz mit einer halb verunglückten Flanke Bielefelds Keeper Wolfgang Hesl überwand. Im Anschluss verhinderte Hesl sogar eine drohende Bielefelder Niederlage, rettete in der Schlussminute glänzend gegen Peniel Mlapa.