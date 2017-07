Späten Jubel gab es am 1. Spieltag für Arminia Bielefeld. Nach einem langen Ball sorgte der eingewechselte Andraz Sporar am Samstag (29.07.2017) in der Nachspielzeit für das 2:1 (1:1) gegen Jahn Regensburg (90.+1). Youngster Keanu Staude hatte zuvor mit einem beherzten Solo den Ausgleich (39.) erzielt, nachdem Jann George Regensburg in Führung gebracht hatte (24.).

"Das war ein hartes Stück Arbeit gegen einen gut organsierten Aufsteiger", gab Bielfelds Trainer Jeff Saibene zu. "Aber ich war sehr zufrieden. Wir haben sehr viel gemacht fürs Spiel und hatten am Ende das Glück auf unserer Seite."

Dabei war Bielefeld in der Schlussphase sogar in Unterzahl, weil Neuzugang Nils Teixeira wegen einer Roten Karte nach überhartem Einsteigen mit gestrecktem Bein gegen Regensburgs Alexander Nandzik (84.) vom Platz musste.

Bielefeld nutzt Drangphase nicht

Voglsammer (r.) sorgte für Schwung im Arminia-Angriff.

Die Gastgeber aus Ostwestfalen hatten über weite Strecken mehr vom Spiel und waren optisch überlegen. Vor allem in der zweiten Hälfte hatte Arminia dann auch einige Chancen.

Staude scheiterte aus kurzer Distanz (59.) an Jahn-Torwart Philipp Pentke. Patrick Weihrauch setzte einen Kopfball nach Teixeira-Flanke knapp vorbei (69.) und der sehr bewegliche Fabian Klos traf mit einem abgefälschten Schuss nur den Pfosten (70.).

Ortega auf dem Posten

Regensburg präsentierte sich insgesamt kompakt und lauerte auf Konter. So rettete Armnia-Torwart Stefan Ortega kurz vor der Pause gegen Marco Grüttner (44.) Und auch später sorgte Grüttner noch einmal für einen Aufreger, als er nach einer Flanke per Kopf nur die Latte traf (75.).

Ganz zum Schluss brachten sich die Bayern dann allerdings durch ein Missverständnis in der Abwehr um einen Punkt, als Sporar nach einer Kopfballverlängerung von Klos in eine zu kurze Kopfballrückgabe der Gäste spritzte und an Pentke vorbei zum Siegtreffer einschob.