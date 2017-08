Düsseldorf feiert ersten Saisonsieg in Aue

Fortuna Düsseldorf hat nach einem Remis zum Auftakt bei Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg gefeiert. Rouwen Hennings (42.) und Marcel Sobottka (48.) erzielten beim 2:0 (1:0)-Auswärtssieg am Sonntag (06.08.2017) die Düsseldorfer Tore.

Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum 2:2 gegen Eintracht Braunschweig am ersten Spieltag auf einer Position: Julian Schauerte rückte für Oliver Fink in die Startelf. Auch Angreifer Havard Nielsen war von Beginn an vorgesehen, doch deRer Norweger verletzte sich beim Aufwärmen.

Hennings erzielt Jubiläumstreffer

In einer überschaubaren Anfangsphase kam keine der beiden Mannschaften zu zwingenden Offensivszenen. Den ersten nennenswerten Torschuss der Partie gab Aues Dimitrij Nazarov in der 30. Minute ab, der Versuch aus der Distanz verfehlte sein Ziel jedoch. Zehn Minuten später traf Nazarov mit einem Volleyschuss nur das Außennetz (40.).

Die Gäste wussten defensiv zu überzeugen, fanden in der Offensive aber spielerisch keine Lösung. Zur überraschenden Pausenführung musste deshalb eine Standardsituation herhalten: Kaan Ayhans Freistoßflanke verwertete Hennings frei vor Aue-Keeper Martin Männel sicher mit dem linken Fuß. Es war das 50. Zweitligator des Düsseldorfer Angreifers.

Blitzstart nach der Pause

Den Schwung nach dem Führungstreffer nahm Düsseldorf mit in den zweiten Durchgang. Kurz nach dem Seitenwechsel führte eine gelungene Kombination der Fortuna zum 2:0. Über Hennings, Ihlas Bebou und Jerome Kiesewetter gelangte der Ball zu Marcel Sobottka, der den Angriff aus halbrechter Position im Strafraum sicher vollendete. Kurz darauf hatte die Fortuna Glück, als Aues Pascal Köpke mit einem Kopfball nur die Querlatte traf (53.).

Düsseldorf ließ den Gegner nun anrennen und setzte auf Konter. Eine riskante Taktik, denn Aue gab nun Torschuss nach Torschuss ab. Cebio Soukou verfehlte das Fortuna-Tor nur knapp (66.). Eine Glanzparade von F95-Keeper Michael Rensing gegen Nazarov (75.) verhinderte den Anschlusstreffer. Auch einen Schuss von Köpke lenkte Rensing sicher über die Latte (80.). Mit einer beherzten Abwehrleistung retteten die Gäste die Führung über die Zeit.

NRW-Duell im DFB-Pokal

Am kommenden Wochenende tritt die Fortuna im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld (Samstag, 18.30 Uhr) an. In der Liga ist am Samstag darauf der 1. FC Kaiserslautern in der Landeshauptstadt zu Gast.