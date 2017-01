Hier können Sie parallel zur Sendung "Liga Live" auf WDR 2 über den aktuellen Spieltag der Fußball Bundesliga diskutieren. Fragen, die Sie hier in unseren Social Radio-Blog schreiben, gibt WDR 2-Moderator Sven Pistor direkt weiter an die Reporter in den Stadien. Die Antworten auf Ihre Fragen kommen dann live aus dem Radio!