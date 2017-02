Wegen Falschmeldung: Sky entschuldigt sich bei Bayer Leverkusen

" Wir haben einen Fehler gemacht und haben uns bereits im Stadion unmittelbar nach der Partie entschuldigt ", sagte Sky-Pressesprecher Ralph Fürther am Sonntag (12.02.2017) der Deutschen Presseagentur. Außerdem würden noch schriftliche Entschuldigungsschreiben an Bayer-Geschäftsführer Michael Schade und Sportdirektor Rudi Völler verschickt werden. " Die Entschuldigung und die angekündigten Schreiben an mich und Michael Schade reichen uns. Jeder macht mal Fehler. Ich habe mich eine Nacht geärgert, jetzt geht es weiter ", zitierte der Express den Sportdirektor am Sonntag.

Rudi Völler: "Ein starkes Stück"