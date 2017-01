Im Sommer 2015 platzt eine Ausleihe von S04 zu Eintracht Frankfurt, weil Sam den Medizincheck in Hessen nicht besteht. Der neue Trainer André Breitenreiter gibt ihm auf Schalke eine neue Chance, doch in der Bundesliga kommt der Offensivspieler dann weiterhin kaum zum Zug. Im Winter sagt Breitenreiter über den damals 27-Jährigen: "Bis jetzt hat er uns nicht geholfen. " Kritik an der Einstellung des gebürtigen Kielers gibt es mehrfach. Am Ende der Saison 2015/16 hat Sam nur zwei Bundesliga-Spiele und vier Europa-League-Spiele vorzuweisen, ganz überwiegend Kurzeinsätze.