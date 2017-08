Ultras: Klubchefs nehmen Verbände in die Pflicht

Schmadtke erklärte beim Fußball-Gipfel der "Rheinischen Post" (Montag, 07.08.2016): " So, wie der DFB im Moment vorgeht - mit Bestrafungen, auch in diesen Höhen - werden wir dieses Rad nicht stoppen, sondern es eher antreiben und die Fronten verschärfen. "

Schmadtke: "Wir werden Antworten finden müssen"

Allgemein erkannte der Sportchef des Europa-League-Teilnehmers Köln, " dass sich die Ultra-Gruppierungen bundesweit formieren. Da werden wir Antworten finden müssen. Aber das werden wir als Clubs nicht alleine hinbekommen. Da gehören auch der DFB und die DFL mit rein. Ich würde mir wünschen, dass sie sich ergebnisoffen mit in die Diskussion begeben würden. "

Schon gegen Ende der vergangenen Saison hatten Fans bundesweit ihrem Unmut lautstark Luft gemacht. Es geht dabei vor allem um nach Fanmeinung unangebrachte Kollektivstrafen. Dabei hatten unter anderem auch Dortmunder Ultras beim Pokalfinale in Berlin durch ein großes Transparent mit der Aufschrift "Krieg dem DFB " bundesweit für Aufsehen gesorgt. Wegen der Zündung von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern wurde Borussia Dortmund zu einer Geldstrafe von 95.000 verurteilt, zudem wurde ein Zuschauerausschluss auf Bewährung verhängt. Desweiteren müssen die Dortmunder Fans künftig laut Urteil des DFB-Sportgerichtes geplante Choreographien durch den BVB genehmigen lassen.

Schmadtke wies darauf hin, dass man die sogenannten "Kriegserklärungen" an den DFB in unterschiedlichsten Formen sehr ernst nehmen müsse. " Die Kritik an DFB und DFL ist ein grundlegendes Problem, dass man sehr ernst nehmen muss. Und durch die unterschiedlichen und nicht immer nachvollziehbaren Strafmaße, die der DFB verhängt, wird die Stimmung nicht besser ", so Schmadtke.

Watzke: "Auch die Verbandsvorstände sind gefordert"

In die gleiche Richtung argumentiert Watzke, Geschäftsführer des DFB-Pokalsiegers aus Dortmund, im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Auch er erkannte die Tendenz, " dass die Ultra-Szene stärker zusammenrückt " und forderte: "Die Vorstände der Verbände, also DFB und DFL, sind bei diesem Thema auch gefordert - so wie wir Klub-Verantwortlichen."

In Richtung der Fans erklärte Watzke: " Auf einer sachlichen Ebene stehen wir als BVB immer zu Diskussionen mit allen Gruppen bereit. Vernünftig miteinander reden, ist die beste Lösung. Aber wir haben klare Grenzen. Wenn die überschritten werden, kann es keine Gespräche mehr geben."

dpa | Stand: 07.08.2017, 13:18