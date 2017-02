Schiedsrichter-Nachwuchs trotz(t) der Gewalt

Knifflige Spielsituationen auf dem Platz führen oft zu Aggressionen

Nur einige Vorfälle aus den vergangenen Monaten: November, Essen, Kreisliga C – fast die komplette Mannschaft eines Vereins jagt einen Schiedsrichter und verletzt ihn. November 2016, Moers – nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung wird der Unparteiische von einem 16-jährigen Spieler der Kreisliga A verletzt.

Oktober, Bochum, Kreisliga C-Ein Spiel muss nach Tumulten abgebrochen werden, der 78-jährige Schiri wird bis in die Kabine verfolgt und verletzt. Der aufsehenerregendste Fall in Essen passierte 2014, als ein junger Spieler einem Schiedsrichter durch einen Faustschlag schwere Gesichtsverletzungen zufügte.

Paten für Neu-Schiedsrichter sollen helfen

Torsten Schwerdtfeger, Kreisschiedsrichter-Obmann im Kreis Essen

Bei dem Lehrgang geht es für die Teilnehmer vor allem um Regelschulung. Das Thema Gewalt und Aggressionen auf dem Platz wird hier nur am Rande gestreift. Wird hier die Realität verschwiegen? Ausbilder Torsten Schwerdtfeger winkt ab. Die Probleme würden thematisiert – allerdings erst später.

So werden allen Neu-Schiedsrichtern in Essen seit einiger Zeit erfahrene Kollegen zur Seite gestellt. "Die sollen die Jungs bei den ersten Spielen begleiten, auf kritische Situationen vorbereiten und ihnen in akuten Fällen weiterhelfen" , so Schwerdtfeger. Zudem sei Gewalt regelmäßig Thema in Dienstbesprechungen und Coachings.

Neulinge ohne Angst

Hört man sich bei den jugendlichen Schiri-Schülern im Lehrgang um, stellt man schnell fest, dass sie sich mit den Gewalt-Vorfällen zwar beschäftigen. Das hindert sie aber nicht daran, die Herausforderung anzunehmen.

Nicht immer, aber oft ist nach der roten Karte Streit vorprogrammiert

„Mein Vater ist schon länger Schiedsrichter. Als ich Anfang des Jahres auf Facebook die Werbung "Werde Schiedsrichter" gesehen habe, habe ich nicht lange gefackelt" , erzählt Fabian Krüger, 17 Jahre alt. Er hat keine Angst vor Gewalt auf dem Platz. Sein Vater habe da auch kaum negative Erfahrungen gemacht.

Ähnlich zuversichtlich äußern sich Fabians Mitschüler im Kurs. Das macht auch den Organisatoren beim Schiedsrichter-Kreis Essen Mut. Dennoch wissen sie, dass noch viel zu tun sein wird, um den Amateurfußball wirklich friedlicher zu machen.