Schalke ohne Avdijaj und Sam nach Mittersill

Talent Donis Avdijaj ist wie erwartet nicht mit der Mannschaft des FC Schalke 04 ins Trainingslager ins österreichische Mittersill gereist. Wie der Klub am Dienstag (25.07.2017) mitteilte, solle der 20-Jährige genau wie Mittelfeldspieler Sidney Sam seine " sportliche Zukunft sondieren. " Besonders für Avdijaj sei es laut Vereinsangaben " wichtig, Spielpraxis zu sammeln ." In der jüngeren Vergangenheit war er vermehrt durch Disziplinlosigkeiten aufgefallen.

Heidel übt Kritik an Avdijaj

Avdijaj war am 15. Juli wegen seiner Verfehlungen im Testspiel beim SC Paderborn (1:0) von Trainer Dominic Tedesco nicht aufgestellt worden. Vor dem Spiel sei Avdijaj laut Manager Christian Heidel zu spät zur Mannschaft gestoßen, was der Stürmer dementierte. Er besitzt auf Schalke noch einen Vertrag bis 2019, spielte bislang neun Mal in der Bundesliga für die Königsblauen und schoss zwei Treffer.

In der "Bild"-Zeitung hatte Heidel jüngst die Unzufriedenheit der Verantwortlichen mit Avdijaj erklärt: " Donis stellt seinen Gemütszustand gerne nach Außen dar. Ab und zu muss er in den Spiegel schauen, um sich zu hinterfragen. Trainieren, ohne zu mosern. Dass der Coach nicht so zufrieden mit ihm ist, hat ja Gründe ."

Goretzka, Kehrer, Meyer und Platte wieder dabei

Sam war zur Rückrunde der vergangenen Saison von Schalke an den späteren Absteiger Darmstadt 98 ausgeliehen worden, für den er in 13 Ligaeinsätzen zwei Treffer erzielte. In Gelsenkirchen kam Sam seit 2014 bislang nur auf ebenfalls 13 Spiele in der Bundesliga, sein Vertrag läuft noch bis 2018. Beim Abflug am Dienstag waren Confed-Cup-Sieger Leon Goretzka und die U21 Europameister Thilo Kehrer, Max Meyer und Felix Platte dagegen wieder mit von der Partie. Sie hatten die China-Reise der Knappen zuletzt nicht mit angetreten.

Tests gegen Baku und Eibar

Neben zahlreichen Trainingseinheiten auf dem Sportgelände des SC Mittersill stehen für das Team während des sechstägigen Trainingslagers zwei Testspiele auf dem Programm. Die erste Begegnung steigt bereits am Mittwoch (18 Uhr) gegen den achtfachen aserbaidschanischen Meister Neftchi Baku. Gespielt wird in Neukirchen. Das zweite Spiel findet am Sonntag (17.30 Uhr) im Waldstadion in Mittersill statt. Gegner ist SD Eibar aus der spanischen Primera Division.

Stand: 25.07.2017, 13:53