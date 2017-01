Schalker Testspielerfolg gegen Oostende

Die Selsenkirchener gewannen am Dienstag (10.01.2017) im Trainingslager in Benidorm ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KV Oostende mit 2:1 (1:1). Nicklas Pedersen (22.) hatte die Belgier mit ihrer ersten Chance zunächst in Führung gebracht. Zuvor hatten die Schalker mehrere Möglichkeiten vergeben. Leon Goretzka (41.) und Jewgeni Konopljanka (46.) konnten die Partie mit ihren beiden Treffern zum verdienten 2:1 drehen. Oostendes Yassine El Ghanassy hatte schon nach 26 Minuten die Gelb-Rote Karte gesehen.

Letzter Test am Samstag in Chemnitz

Vor dem Spiel hatten die Königsblauen bekannt gegeben, dass Nationalspieler Holger Badstuber (27) für sechs Monate von Rekordmeister Bayern München zu Schalke wechselt. Am Mittwoch kehrt die Elf von Markus Weinzierl nach Gelsenkirchen zurück. Der zweite und letzte Test der Vorbereitung steigt dann am Samstag beim Drittligisten Chemnitzer FC. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

Stand: 10.01.2017, 19:17