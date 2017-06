Kolasinac schreibt offenen Brief

"Ich war sehr zerrissen in den vergangenen Monaten. Aber nun habe ich mich entschieden, und ich bin es euch schuldig, dass ihr es von mir erfahrt", erklärte Kolasinac in einem offenen Brief an die Fans, der der dpa vorab vorlag. "Es tut mir weh, aus Gelsenkirchen wegzugehen, aber der FC Arsenal und Arséne Wenger bieten mir die große Chance, mich im internationalen Vergleich zu beweisen", schrieb Kolasinac, der bei den Gunners Teamkollege der deutschen Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi wird.

Weitere Interessenten

Kolasinac war in der jüngeren Vergangenheit wiederholt mit englischen Premier-League-Klubs in Verbindung gebracht worden. Auch Manchester City, der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp und der FC Everton sollen an dem kampfstarken Abwehrspieler interessiert gewesen sein. Auch Champions-League-Finalist Juventus Turin soll Interesse am S04-Profi gehabt haben.

dpa | Stand: 06.06.2017, 12:32