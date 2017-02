Krawalle vor Schalker Spiel in Saloniki

"Wir wissen bislang von einer Festnahme eines Schalke-Fans" , sagte der S04 -Fanbeauftragte Daniel Koslowski dem Westfälischen Anzeiger. Die Polizei musste Tränengas einsetzen, um die Fanlager zu trennen. Zu schweren Zwischenfällen sei es aber nicht gekommen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von der Polizei der nordgriechischen Hafenstadt.

Polizisten müssen immer wieder im Ultra-Block für Ordnung sorgen

Nach den Ereignissen beim Aufeinandertreffen im August 2013 geht bei den Königsblauen die Angst vor Ausschreitungen um. Schalke empfahl den mitgereisten Fans, "in der Stadt auf jegliche S04-Fanartikel zu verzichten und nicht als größere Gruppe aufzutreten" . Vom Versuch, auf eigene Faust und nicht auf dem von der Polizei vorgeschriebenen Weg zum Stadion zu gelangen, werde "dringendst abgeraten".

Blocksturm mit vielen Verletzten

Beim Qualifikationsspiel zur Champions League vor dreieinhalb Jahren hatten Schalker Ultras eine mazedonische Flagge gezeigt, durch die sich die PAOK-Anhänger provoziert fühlten. Weil sie Ausschreitungen der Griechen fürchtete, stürmte die Polizei den Schalker Fanblock in der Gelsenkirchener Nordkurve, um die Fahne zu entfernen. 89 Personen wurden verletzt.

Die Partie in Saloniki und die zweite Begegnung auf Schalke gelten als Hochsicherheitsspiele. 1400 Schalke-Fans werden in Griechenland vor Ort erwartet. Auf dem Flughafen Friedrichshafen am Bodensee wurden 62 Fans, die über Skopje/Mazedonien nach Saloniki weiterreisen wollten, von der Polizei kontrolliert. Drei Personen wurden von der Bundespolizei die Ausreise untersagt, die Pässe eingezogen.

Kein Zutritt für Mazedonier

Die Ultras Gelsenkirchen erheben im Vorfeld bereits Rassismus-Vorwürfe gegen die PAOK-Bosse. So soll Anhängern mit mazedonischer Staatsangehörigkeit " nur aufgrund ihrer Herkunft " der Zutritt zum Toumba-Stadion verwehrt werden. Die Schalker Fans monieren, dass die befreundeten Skopje-Anhänger sie nicht wie sonst bei internationalen Spielen unterstützen könnten. Man sei "schockiert" über die Vorgehensweise von PAOK, hieß es auf der Homepage der Ultras.

dpa | Stand: 16.02.2017, 13:26