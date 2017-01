Choupo-Moting - S04 statt Afrika-Cup

Der Gelsenkirchener Fußball-Bundesligist bestätigte am Dienstag, dass der 27-jährige mit sofortiger Wirkung aus der kamerunischen Nationalelf zurückgetreten ist. Damit nimmt Choupo-Moting, der für Kamerun mehr als 40 Länderspiele absolvierte, auch nicht am Afrika-Cup teil, der vom 14. Januar bis zum 5. Februar in Gabun ausgetragen wird.

Stattdessen reist Choupo-Moting am Mittwoch mit den Schalkern ins Trainingslager im spanischen Benidorm. Damit hat S04 -Coach Markus Weinzierl zumindest einen Angreifer dabei: Denn in Klaas-Jan Huntelaar (Knieverletzung), Breel Embolo (Sprunggelenksverletzung) und Franco Di Santo fehlen drei Stürmer verletzt. Di Santo ist den Angaben zufolge wegen seiner Bauchmuskelverletzung "weiterhin nicht zu 100 Prozent belastbar" . Der Angreifer werde noch einmal einen Spezialisten aufsuchen.

Wechselspekulationen um Lasogga

Choupo-Moting ist mit 13 Einsätzen in der Bundesliga-Hinrunde ohnehin eine Konstante in der von Personalsorgen gebeutelten Schalker Offensive. In den letzten beiden Spielen vor der Winterpause konnte aber auch der Kameruner wegen eines Infekts nicht mitwirken. Aufgrund der Sturmsorgen wurde zuletzt über einen Wechsel von Stürmer Pierre-Michel Lasogga vom Hamburger SV zu Schalke 04 spekuliert.

Anders als Choupo-Moting werden der Algerier Nabil Bentaleb und der Ghanaer Abdul Rahman Baba in Benidorm fehlen. Beide wurden von ihren Verbänden für das Kontinentalturnier berufen. Der Schalker Bernard Tekpetey gehört zum vorläufigen Aufgebot Ghanas. Auch Außenverteidiger Coke reist nicht mit ins S04-Trainingslager nach Benidorm. Der Spanier werde nach seinem Kreuzbandriss zu Hause Einheiten für den Muskelaufbau absolvieren, hieß es.