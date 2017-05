Der FC Schalke 04 hat mit +7 zwar ein positives Torverhätlnis. Angesichts der ingesamt enttäuschenden Saison mit vielen schwachen Auftritten ist es trotzdem bemerkenswert, dass Königsblau in der nächsten Saison international dabei sein könnte.

Weinzierl klagt über schwache Offensive

Schalke-Trainer Markus Weinzierl hat die Gründe hierfür längst erkannt. "In der Defensive haben wir ganz gut agiert, aber ohne jetzt den Spielern zu nahe zu treten: Unser Problem der vielen Höhen und Tiefen hängt nach meiner Ansicht damit zusammen, dass uns Minimum zehn, zwölf Tore von Offensiv-Spielern fehlen" , sagte er der Sport Bild.

Weinzierl wünscht sich, dass der Klub in größeren Dimensionen operiert: "Schalke muss groß denken und dementsprechend agieren, nur so erreichen wir große Ziele." Natürlich habe man Qualität im Kader, "aber um die ganz großen Ziele zu erreichen, brauchen wir große Qualität." Als ob Schalke vor der Saison nicht viele Millionen in die Mannschaft investiert hätte ...

Schalke unter Erfolgszwang

Beim Auftritt in Freiburg steht Schalke jedenfalls unter großem Druck. Bei einer Niederlage und dann sechs Zählern Rückstand auf die Breisgauer dürfte der internationale Zug abgefahren sein. Mit einem Sieg allerdings würden die Schalker erstmals seit dem 13. Spieltag in der Tabelle an Freiburg vorbeiziehen.

Der SC hätte eine solche Situation verhindern können, doch die überraschende Niederlage bei Schlusslicht Darmstadt vermasselte die glänzende Ausgangsposition im Kampf um die internationalen Ränge.

Freiburg zeigt immer eine Reaktion

Große Sorgen müssen sich die SC-Fans aber nicht machen, zeigt die Mannschaft doch regelmäßig eine starke Reaktion auf Rückschläge. Auf jede der bisherigen fünf Niederlagen nach der Winterpause ließ das Team von Trainer Christian Streich einen Sieg folgen.

Für Schalke warten nach der Partie in Freiburg noch die machbaren Aufgaben gegen den HSV und am letzten Spieltag bei den vielleicht schon abgestiegenen Ingolstädtern.

Der SC startet gegen S04 einen Heimspieldoppelpack, der gegen Ingolstadt weitergeht, ehe es zum Saisonabschluss zum FC München geht. Vor dem letzten Spieltag sollten die Breisgauer also genügend Punkte für Europa gesammelt haben.

Die möglichen Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow; Kübler, Gulde, Kempf, Günter; Höfler; Abrashi; Stenzel, Haberer; Philipp, Niederlechner.

FC Schalke 04: Fährmann; Coke, Höwedes, Badstuber, Kolasinac; Stambouli, Bentaleb; Caligiuri, Goretzka, Meyer; Burgstaller.

Schiedsrichter: Dr. Kampka (Mainz).

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 5.5., 18.30 Uhr

Thema in: Sportschau Bundesliga am Sonntag, 3. Programme, Sonntag, 7.5., 21.45 Uhr

Stand: 05.05.2017, 08:00