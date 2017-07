Schlappe für Lotte, Preußen und SCP remis, Köln siegt

Hallescher FC - SC Paderborn 4:4 (1:3)

Der SC Paderborn ist mit einem spektakulären Spiel in die neue Drittliga-Saison gestartet. Beim Halleschen FC verspielten die Ostwestfalen am Samstag eine 4:1-Führung und kamen am Ende nicht über ein 4:4 hinaus.

Sven Michels Treffer zum 4:1 reichte dem SCP nicht.

Ben Zolinski (5.), Marc Vucinovic (18./FE) und Dennis Srbeny (45.) hatten den frühen Rückstand durch Benjamin Pintol (1.) in ein 3:1 gedreht. Sven Michel erhöhte nach dem Wechsel gar auf 4:1 (60.). Doch Hilal El Helwe (73.) und Petar Sliskovic (74.) brachten Halle mit einem Doppelschlag wieder heran, kurz vor Spielende glich Braydon Manu (84.) dann für die Hausherren aus.

Fortuna Köln - VfR Aalen 1:0 (0:0)

Fortuna Köln ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Die Südstädter schlugen am Samstag den VfR Aalen 1:0. Die Koschinat-Elf startete stark. Daniel Keita-Ruel und Hamdi Dahmani hatten früh das 1:0 auf dem Fuß. Aalen berappelte sich und hielt nun gut dagegen.

Hamdi Dahmanis Schuss führte zum 1:0.

Nach dem Wechsel wurden die Gäste stärker. Kölns Keeper Tim Boss musste dreimal sein ganzes Können aufbieten (57.). In die VfR-Drangphase fiel das 1:0 für Fortuna. Thomas Geyer fälschte einen Dahmani-Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab (68.). Beide Teams hatten nun in der Folge Chancen auf einen Treffer, doch es blieb mit ein wenig Glück bei dem knappen Heimsieg der Kölner, deren Kraftreserven am Ende zusehends aufgebraucht waren.