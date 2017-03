3. Liga: MSV Duisburg nicht zu stoppen

Chemnitzer FC - MSV Duisburg 2:3 (1:1)

Das Team von Trainer Ilija Gruev siegte am Samstag (25.03.2017) beim Chemnitzer FC in einer spannenden Partie mit 3:2 (1:1).

Wiegel (22.) hatte die Zebras zunächst in Führung gebracht, allerdings kämpfte sich der CFC zurück und Türpitz schien die Partie mit einem Doppelschlag (40.;52.) zu drehen. Doch Brandstetter (67.) und Onuegbu (73.) sorgten noch für den etwas glücklichen MSV-Erfolg.

FC Hansa Rostock - SC Paderborn 1:1 (1:1)

Zumindest ein Punkt gegen den Abstieg ist für den SC Paderborn beim Auswärtsspiel bei Hansa Rostock herausgesprungen. Mit einem 1:1 (1:1) im Gepäck treten die Ostwestfalen die Heimreise an.

Rostocks Tommy Grupe hatte seine Elf früh in Führung (14.) geschossen, Sebastian Heidinger konnte aber kurze Zeit später ausgleichen. In der Folge versuchte Paderborn alles, den Siegtreffer zu erzielen, allerdings fehlten Zielstrebigkeit und auch Glück.

Preußen Münster - VfR Aalen 2:1 (1:1)

Der SC Preußen Münster hat sich weiter von den Abstiegsrängen abgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Benno Möhlmann feierte mit dem 2:1-Erfolg im Heimspiel gegen den VfR Aalen den dritten Sieg in Serie.

Martin Kobylanski glich nach 13 Minuten die frühe Gäste-Führung durch Maximilian Weizmüller (6.) aus. In der zweiten Hälfte traf Jeron Al-Hazaimeh zum 2:1 (62.). Mit dem Sieg klettert Münster auf Platz zwölf, sechs Punkte vor den Abstiegsrängen.

FSV Frankfurt - Sportfreunde Lotte 2:0 (2:0)

Die Sportfreunde Lotte verlieren langsam den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Beim Kellerkind FSV Frankfurt verlor das Team von Trainer Atalan mit 0:2. Dabei enttäuschten die Gäste vor allem in Hälfte eins.

Nach einem Foul von Keeper Benedikt Fernandez an Frankfurts Bentley Baxter Bahn, brachte Yannick Stark die Hessen per verwandelten Elfmeter in Front (23.). Eine Viertelstunde später war es Bahn selbst, der mit dem 2:0 schon den letzten Treffer des Spiels erzielte.

Hallescher FC - Fortuna Köln 0:0

Fortuna Köln hat einen Punktgewinn in Halle feiern dürfen. Die Elf von Trainer Koschinat erreichte in Sachsen-Anhalt ein torloses Remis, bei dem beide Teams ihre Tor-Möglichkeiten hatten.

Hamdi Dahmani etwa visierte nur den HFC -Pfosten an (22.). Kölns Torwart Andre Poggenborg konnte auf der Gegenseite einen Kopfball von Klaus Gjasula entschärfen (41.). Die Fortunen Cauly Oliveira Souza (50.) und Johannes Rahn (61.) scheiterten ebenfalls knapp.

