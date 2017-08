Rot-Weiss Essen im Rampenlicht

"Wenn Gladbach führt, wird's schwer"

Zahlreiche Pokalschlachten hat Frank Mill als Spieler selbst erlebt, im Verlauf seiner Karriere auch für Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Mill weiß, dass auch für seine Essener durchaus etwas möglich ist. "Eine kleine Chance hat man immer, wenn man als Viertligist gegen einen Erstligisten spielt" , sagt der Ex-Nationalspieler. Man müsse nur mal in Führung gehen. "Wenn Gladbach ein frühes Tor macht, wird es natürlich schwer."

Frank Mill neben Norbert Siegmann (Werder Bremen) bei einem Pokalspiel im Jahr 1984

Auf jeden Fall könnten sich die Essener viel Selbstvertrauen holen in diesem Pokalspiel. "Sie sind ja nicht unbedingt Favorit" , sagt Mill. Selbstvertrauen kann die RWE-Mannschaft gut gebrauchen. In der Regionalliga gab es jüngst eine bittere 1:3-Heimpleite gegen den Wuppertaler SV. Nach dem Auftakt-Remis gegen Dortmund II ist der Start für die Mannschaft von Trainer Sven Demandt also nicht gut gelungen.

Mit Initiative zurück in die 3. Liga

Dabei würden die Essener doch so gerne wieder an die großen, alten Zeiten anknüpfen wie in den 50er Jahren, als der Klub ein Aushängeschild in Fußball-Deutschland war. Der jetztige Präsident Michael Welling hat vor einem Jahr die Initiative "Hoch3" ins Leben gerufen, was bedeutet, dass RWE binnen drei Jahren in die 3. Liga aufsteigen soll. Das wäre ja immerhin etwas, nachdem der Klub mit dem großen Fan-Potential seit 2011 in der Regionalliga festklebt.

Frank Mill mit der Mannschaft von RW Essen vor der Bundesliga-Saison 1976/77

Aber selbst der Aufstieg wird aufgrund der umstrittenen Aufstiegsregelung schwierig. " Vorne mit dabei sein" ist das Ziel, das sie in Essen für diese Saison ausgegeben haben. "Dieses Lechzen der Leute nach dem, was früher war, ist immer zu spüren ", sagt Trainer Demandt.