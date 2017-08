Ruhr-Cup in Dortmund gestartet

Einige der talentiertesten Nachwuchs-Fußballer Europas treten ab Donnerstag (03.08.2017) beim Ruhr-Cup im Stadion Rote Erde in Dortmund gegeneinander an. Der Cup hat sich zu einem der weltweit wichtigsten U19 -Turniere entwickelt. Die zehn Teams werden von dutzenden Scouts aus ganz Europa beobachtet - und die werden schnell fündig.

Talentsucher aus ganz Europa beim Ruhr- Cup

Renato Sanches ist 2014 zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Nur ein Jahr später ist er für 35 Millionen Euro zu Bayern München gewechselt. Auch Kylian Mbappe vom AS Monaco hatte sich beim Ruhr-Cup vorgestellt. Aktuell steht für den Franzosen ein Ablösesumme von 180 Millionen Euro im Raum. Auch Julian Draxler und Emre Can sind in den letzten Jahren beim Ruhr-Cup angetreten.

Schalke gewinnt Auftaktspiel

Zum Auftakt haben die A-Junioren des FC Schalke gegen den AS Monaco vor etwa 250 Zuschauern gegeneinander gespielt. Die Partie konnte Schalke mit 2:1 für sich entscheiden. Um 17 Uhr wird dann die A-Jugend des BVB auf ZSKA Moskau treffen.

Der Ruhr-Cup läuft noch bis Sonntag (06.08.2017). Neben Dortmund wird auch in Holzwickede, Velbert und Marl gespielt.

Stand: 03.08.2017, 13:45