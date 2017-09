RL West: KFC Uerdingen ist neuer Spitzenreiter

Aufsteiger KFC Uerdingen hat am sechsten Spieltag erstmals die Führung in der Fußball-Regionalliga West übernommen. Das Team von Trainer Michael Wiesinger gewann am Samstag (02.09.2017) das Aufsteigerduell mit Westfalia Rhynern mit 3:1. Nach torloser erster Hälfte gerieten die Krefelder durch Patrick Polk (62.) allerdings zunächst in Rückstand.

Rhynerns Wiese sieht nach Handspiel Rot

In der 73. Minute erhielt die Hoffnung der Rhynerner auf den ersten Saisonsieg dann einen Dämpfer. Der Schiedsrichter pfiff ein Handspiel von Michael Wiese im Strafraum und zeigte dem Abwehrspieler die Rote Karte. Zudem verwandelte der Uerdinger Oguzhan Kefkir den fälligen Strafstoß zum 1:1.

In Überzahl bescherten Joshua Endres (83.) und Lucas Musculus (90.) den Uerdingern ihren zweiten Auswärtssieg und damit den Sprung an die Spitze. Der KFC profitierte davon, dass der bisherige Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf II beim SV Rödinghausen mit 3:4 unterlag.

Düsseldorfer Aufholjagd kommt zu spät

Rödinghausen lag gegen die U23 der Fortuna durch Tobias Steffen (20.), ein Eigentor von Dario Bezerra Ehret (22.) sowie einen Doppelpack von Simon Engelmann (45./50.) bereits mit 4:0 in Führung, ehe die Düsseldorfer eine furiose Aufholjagd starteten. Diese endete allerdings mit dem Tor von Shunya Hashimoto zum 3:4 (90.). Zuvor hatten Kaito Miyake (72.) und Ehret (78.) getroffen.

Einen Dämpfer erhielt auch Vorjahresmeister Viktoria Köln. Die Domstädter führten gegen TuS Erndtebrück nach Treffern von Kevin Holzweiler (17.) und Timm Golley (36.) bereits mit 2:0 und mussten sich am Ende trotzdem mit einem Punkt begnügen. Marco Rente (43.) und Xhuljo Tabaku (79.) sicherten den Gästen das Remis.

Keine Tore in Wegberg und Aachen