Zwei Verletzte nach Pyro-Aktion in Leverkusen

Das Derby zwischen Leverkusen und Gladbach (2:3) wurde von Ausschreitungen einiger Bayer-Fans überschattet. Die hatten aus Protest gegen das Verbot einer Choreographie durch die Stadt Leverkusen vor Spielbeginn zahlreiche pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Die Folge: Ein Kameramann wurde durch einen explodierenden Böller am Fuß verletzt, eine Bayer-Ordnerin erlitt ein Knalltrauma.

Zwar ging es am Sonntag (29.01.2017) beiden wieder besser, dennoch droht Bayer Ungemach durch den DFB : Eine Geldstrafe oder auch ein Zuschauer-Teilausschluss erscheinen möglich.

Bayer bedauert Ausschreitungen

"So etwas darf nicht passieren ", sagte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler zu dem Zwischenfall am Samstagabend: " Ich hoffe, es war das erste und letzte Mal in unserem Stadion. Pyrotechnik ist gefährlicher als viele denken und deshalb nicht erlaubt. "

Das Abbrennen der Pyrotechnik und der Knallkörper war von den anderen Fans in der Leverkusener Arena mit einem gellenden Pfeifkonzert und "Ultras-raus"-Rufen quittiert worden.

Stand: 29.01.2017, 12:41