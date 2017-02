Arminia will Walldorfs Träume beenden

Mit voller Konzentration, aber ohne Überheblichkeit will Arminia Bielefelds Trainer Jürgen Kramny die Pokal-Aufgabe beim FC -Astoria Walldorf angehen. "Wir wollen von Anfang an da sein und das Spiel definitiv in der regulären Spielzeit gewinnen" , so Kramnys Ansage vor dem Achtelfinal-Match am Dienstag (07.02.2017, 18.30 Uhr). Selbstbewusstein zogen die Bielefelder aus dem jüngsten 2:1-Heimerfolg in der Liga gegen 1860 München.

Favoritenschreck Walldorf

Die Walldorfer sind als Viertligist das klassenniedrigste Team im Achtelfinale. Arminia dürfte aber gewarnt sein. Mit Siegen gegen Zweitligist Bochum und Bundesligist Darmstadt sorgte der Underdog gleich für zwei Überraschungen im laufenden Wettbewerb. "Deshalb müssen wir von der ersten Sekunde an hochkonzentriert sein und den absoluten Biss zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir gewinnen wollen ", forderte Kramny. In der Liga ist der DSC -Gegner allerdings derzeit nur Mittelmaß, rangiert auf Platz zehn in der Regionalliga Südwest. Für die Walldorfer ist die Pokal-Partie der Pflichtspielauftakt nach der Winterpause.

Ulm wieder da, Yabo fällt aus

Bei den Arminen wird David Ulm, der sich in der vergangenen Woche einen Cut am Augenlid zugezogen hatte, wieder dabei sein. Neuzugang Reinhold Yabo fällt dagegen wegen eines Magen-Darm-Infekt aus und fehlt damit genauso wie die Langzeitverletzten Steffen Lang und Manuel Prietl.

Stand: 06.02.2017, 14:25