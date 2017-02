Schalke vor formstarken Sandhäusern gewarnt

Für den im Kampf um die Europa-Startplätze in der Bundesliga praktisch abgeschlagenen FC Schalke 04 ist der seit 1935 ausgetragene Traditionswettbewerb wohl die einzige Möglichkeit, in dieser Saison die Europa League zu erreichen. Noch vier Siege inklusive des Finalerfolgs am 27. Mai in Berlin wären dafür vonnöten.

Meyer: "Weiterkommen - ohne Wenn und Aber"

" Der Pokal ist der schnellste Weg nach Europa ", betonte auch Schalkes Kapitän Benedikt Höwedes vor der Partie beim formstarken Zweitligisten SV Sandhausen am Mittwoch (07.02.2017/18.30 Uhr). Das sieht auch Max Meyer so, der zuletzt angeschlagen war und beim beachtlichen 1:1 in München am vergangenen Samstag fehlte. In Sandhausen dürfte der 21 Jahre alte Offensivspieler wieder zur Elf von Trainer Markus Weinzierl gehören. Für Eric-Maxim Choupo-Moting kommt die Partie aber wohl zu früh. Der Stürmer muss wegen Adduktorenproblemen passen.

Das Ziel hat Max Meyer klar formuliert, auch wenn er mit einer "kniffligen Aufgabe" rechnet: " Unser Anspruch ist, eine Runde weiterzukommen. Da gibt es auch kein Wenn und Aber." Nach der Heim-Niederlage gegen Frankfurt hatte Schalke beim FC Bayern (1:1) in der Liga zuletzt eine starke Leistung gezeigt, überzeugte mit gelungenen Ballstafetten und zielgerichtetem Offensivspiel. "Mit dem gleichen Selbstvertrauen müssen wir nun auch in Sandhausen auftreten" , fordert Höwedes.

Für das Erreichen des Viertelfinals winken den Königsblauen weitere Einnahmen in Höhe von 1,265 Millionen Euro. Im Hardtwaldstadion hat sich für Mittwoch auch DFB-Chef Reinhard Grindel angesagt. Die Attraktivität des Pokals ergebe sich auch aus den Partien "Klein" gegen "Groß", so Grindel.

Sandhausen in guter Form

Sandhausen, ein Ort mit etwa 15.000 Einwohnern südlich von Heidelberg, geht das Achtelfinale gegen den Bundesligisten gleichermaßen mit Respekt und Zuversicht an. "Wir brauchen nicht auf die Stärken von Schalke eingehen. Da muss man eigentlich sogar auf den Busfahrer aufpassen ", scherzte SVS -Trainer Kenan Kocak, betonte aber im nächsten Satz: " Wir versuchen dennoch, das Spiel innerhalb von 90 Minuten zu entscheiden."

Der Zweitliga-Sechste ist seit fünf Spielen unbesiegt und seit 368 Minuten ohne Gegentor. Zuletzt wurde der Optimismus der Nordbadener durch den starken Start ins neue Jahr mit Siegen bei Fortuna Düsseldorf (3:0) und gegen Erzgebirge Aue (2:0) gestärkt. Nie zuvor in seiner Zweitliga-Historie hatte der SVS nach 19 Spieltagen 30 Punkte auf dem Konto.

" Wir haben die Qualität, eine Überraschung schaffen zu können ", so Kocak. " Wir werden keinen Zentimeter von unserer Spielweise abweichen und frech und mutig unseren Weg gehen. " In der zweiten Pokalrunde hatte der SVS mit dem SC Freiburg bereits einen Erstligisten ausgeschaltet. Das Sandhäuser Hardtwaldstadion wird für das Duell mit dem Revierklub mit 14.500 Zuschauern gefüllt und ausverkauft sein.

Stand: 06.02.2017, 17:13