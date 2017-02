1. FC Köln mit Respekt nach Hamburg

"Alle Spieler, die am Wochenende dabei waren, sind wieder einsatzfähig" , sagte Stöger am Montag (06.02.2017). "In unserer Einschätzung haben wir es in den letzten beiden Spielen richtig gut gemacht." Der 1. FC Köln hatte zuletzt 6:1 in Darmstadt und 1:0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen, jeweils mit der gleichen Formation.

"Ich erwarte ein sehr intensives und kampfbetontes Spiel. Darauf stellen wir uns ein" , so der Coach. 4.800 Fans begleiten die Kölner an die Elbe. "Das ist beeindruckend und nicht selbstverständlich" , sagte Stöger, der offen ließ, ob er Änderungen an der Startelf vornehmen wird: "Die Jungs, die eingewechselt wurden, haben viel Schwung gebracht. Wir werden kurzfristig entscheiden, ob wir etwas ändern."

Die jüngste Leistung des HSV beim 1:0 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Freitag kommentierte Stöger mit Respekt: "Die Art und Weise, mit wie viel Herz und Willen sie gegen Leverkusen gespielt hat, zeigt, dass sie die Situation annehmen."

Wiedersehen mit Mavraj

Der österreichische Fußballlehrer feiert in Hamburg auch Wiedersehen mit seinem Ex-Spieler Mergim Mavraj. "Er zeigt in Hamburg das, was er bei uns gezeigt hat. Er ist ein stabiler Faktor, macht gute Spiele" , betonte Stöger. Im Pokalspiel gegen seinen Ex-Klub ist der in der Winterpause für 1,8 Millionen Euro beim 1. FC Köln losgeeiste Innenverteidiger auch als Tippgeber gefragt. "Ein paar Ratschläge werde ich mir bei ihm schon abholen" , verriet HSV-Trainer Markus Gisdol.

Anders als sein ehemaliger Trainer in Köln hätte Mavraj auch nichts dagegen, wenn er gegen seinen Ex-Klub treffen würde. So, wie es sein Bayer Leverkusen gehörender Nebenmann Kyriakos Papadopoulos am Freitag vorgemacht hat. "Als Verteidiger trifft man eher selten. Aber wenn es gelingt, ist es umso schöner" , betonte Mavraj.

Allerdings ist die HSV-Defensivachse angeschlagen: Mavraj klagt über Rücken- und Oberschenkelprobleme, Papadopoulos zwickt das Knie. Fraglich ist der Einsatz der "Sechser" Albin Ekdal (muskuläre Probleme) und Lewis Holtby, dessen Schienbeinverletzung mit sieben Stichen genäht wurde.

HSV setzt auf neue Heimstärke

Die Hamburger setzen vor allem auf ihre neue Heimstärke. Nach drei Liga-Siegen im Volksparkstadion in Folge soll es gegen Köln nun auch im Pokal klappen. "Dass wir zu Hause spielen, freut mich natürlich sehr" , sagte Gisdol und bezeichnete es als "große Chance" , im Pokal ein Heimspiel gegen einen Bundesligisten zu haben. "Ich erwarte eine ganz besondere Atmosphäre."

Der bis dato letzte Pokal-Triumph der beiden Traditionsclubs liegt schon Jahrzehnte zurück. Die Hanseaten holten den Cup zuletzt 1987, Köln 1983.

Stand: 06.02.2017, 15:14