Paderborn will den Schwung mitnehmen

Beim SC Paderborn läuft es derzeit rund. In der 3. Liga liegen die Ostwestfalen ungeschlagen an der Tabellenspitze und auch im Westfalenpokal gab es zuletzt Grund zum Feiern. Diese positive Energie will der SCP nun auch in den DFB-Pokal mitnehmen, wo er am Montagabend (14.08.2017) auf den Zweitligisten FC St. Pauli trifft.

Ratajczak und Boeder erneut in der Startelf

" Wir freuen uns auf ein schönes Spiel, das wir uns erarbeitet haben ", so Chef-Trainer Steffen Baumgart, der auch gleich noch zwei Personalien bekanntgab. Michael Ratajczak wird wie schon im Westfalenpokal gegen Preußen Münster (3:1) im Tor stehen. Auf der Rechtsverteidiger-Position bekommt Lukas Boeder erneut das Vertrauen, da Marc Vucinovic auf Grund von Knieproblemen nicht mitwirken kann.

Obwohl die Hamburger eine Klasse über Paderborn spielen, sieht sie Baumgart nicht zwingend in der Favoritenrolle. " Ich hoffe, dass wir uns mit dem FC St. Pauli auf Augenhöhe bewegen können ", sagte der 45-jährige Ex-Profi, der aus eigener Erfahrung weiß: " Ein Zweitligist tut sich gegen einen Drittligisten immer schwer. "

Baumgart will auch im 13. Spiel ungeschlagen bleiben

Für Baumgart ist die Pokalpartie seit seinem Amtsantritt im April das 13. Pflichtspiel als Paderborn-Trainer. Bislang hat er mit seinem Team noch nicht verloren - geht es nach Baumgart soll das auch am Montag so bleiben.

Stand: 13.08.2017, 13:54