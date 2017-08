Christian Strohdiek kennt den SC Paderborn wie kaum ein Zweiter. Mit kurzer Unterbrechung in der Saison 2015/16 (Fortuna Düsseldorf) spielt der 29-Jährige seit 16 Jahren bei den Ostwestfalen Fußball. Er hat den sensationellen Aufstieg in Bundesliga miterlebt, genauso wie den krassen Absturz, der Ende der vergangenen Saison fast in der Regionalliga geendet hätte.

Kaputte Mannschaft zusammengeflickt

Wenn Strohdiek nun auf seine aktuelle Mannschaft schaut, dann hebt er vor allem eines hervor. "Der Hauptgrund für unseren derzeitigen Erfolg ist, dass wir uns als Mannschaft gefunden haben. Seit der neue Coach da ist, ist der Teamgeist wieder geweckt. Wir haben wieder mehr Freude und mehr Biss ", sagte Christian Stodiek im Interview mit der Neuen Westfälischen.

Datieren lässt sich das neue Wir-Gefühl bei den Paderstädtern also in etwa auf Mitte April. Da übernahm Steffen Baumgart das Traineramt beim SCP. Der frühere Rostocker Bundesliga-Stürmer flickte die kaputte und zerrüttete Mannschaft wieder zusammen. Den sportlichen Abstieg aus der 3. Liga konnte auch er trotz guter Ergebnisse nicht verhindern - das gelang nur, weil 1860 München keine Lizenz bekam, aber es ging aufwärts.

Große Klappe, nichts dahinter

Seit zehn Pflichtspielen ist der SC Paderborn unter Steffen Baumgart ungeschlagen und der allmächtige Vereinsboss Wilfried Finke ist froh, dass endlich wieder die Sonne über Fußball-Paderborn scheint. "Unsere neue Mannschaft ist intelligent und tritt sehr bescheiden auf. Das war zuletzt anders. Da hatten wir Spieler mit einer großen Klappe, die aber keine Leistung brachten ", sagte Finke dem Westfalen-Blatt.

Gut eingelebt in Paderborn: Dennis Srnby

Neun externe Neuzugänge holte Paderborn in diesem Sommer, darunter sind Namen wie Dennis Srbeny (kam vom BFC Dynamo), Massih Wassey (Dortmund II) und Christopher Antwi-Adjey (TSG Sprockhövel). Die kannten vorher nur Insider. Coach Baumgart integrierte sie in sein Team und schaffte es zudem, die Enttäuschten der Vorsaison wie Kapitän Christian Strohdiek und Sven Michel wieder auf Kurs zu bringen.

Baumgart: "Wir brauchen alle"

Aber es gibt auch Verlierer beim derzeitigen Tabellenführer der 3. Liga. Marcus Piossek, Aykut Soyak, Marc-André Kruska und Koen van der Biezen zählen dazu. Sie kommen bislang kaum zum Zuge. Doch Baumgart nimmt auch sie mit ins Boot, wenn er sagt: "Der Konkurrenzkampf ist hart, aber wir brauchen alle."

Nächste Gelegenheit, sich auszuzeichnen, besteht am Mittwoch (09.08.2017, 18.30 Uhr) im Westfalenpokal-Spiel der ersten Runde gegen Ligakonkurrent Preußen Münster. Es ist ein knackiges Duell zu erwarten, denn auch die Preußen sind bekanntlich gut in die Saison gestartet, auch wenn es zuletzt gegen Werder Bremen II (0:1) im Heimspiel einen kleinen Dämpfer gab. Es wäre keine Überraschung gewesen, wenn diese beiden Teams das Finale ausgetragen hätten.

Stand: 08.08.2017, 11:04