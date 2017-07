Bastian Oczipka wird ein Schalker

" Nastasic ist ein wichtiger Spieler "

Innenverteidiger Nastasic wird laut Heidel in der kommenden Saison definitiv für Schalke spielen. "Der AS Rom war interessiert, aber wir fangen jetzt nicht noch mal an, alles auf den Kopf zu stellen. Nastasic ist ein wichtiger Spieler, ein Innenverteidiger und Linksfuß, die gibt es nicht so häufig im Fußballgeschäft" , sagte Heidel: " Wir wollen uns da nicht schwächen. Er ist Profi und kann damit umgehen, das ist völlig problemlos. "

Dass Schalke nach den Verpflichtungen von Oczipka, Innenverteidiger Pablo Insua (Deportivo La Coruna) und Mittelfeldspieler Amine Harit (FC Nantes) noch weitere Transfers tätigt, schließt Heidel nicht aus.

"Wir haben einen Kader, mit dem der Trainer sehr gut leben kann. Wir müssen abwarten, ob es noch einmal Veränderungen im Kader gibt, auf die wir reagieren müssen", sagte Heidel: "Wir wollten mit einem Kader, der am ersten Spieltag auflaufen kann, in die Vorbereitung gehen, und das ist uns gelungen."

Stand: 15.07.2017, 11:17