Verband sagt Partie RW Oberhausen gegen BVB II ab

Nach der Sperrung der Südtribüne für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg hatten Dortmunder Fangruppen angekündigt, die Partie der zweiten BVB-Mannschaft in der Regionalliga besuchen zu wollen. Mehr als 3.000 Dortmunder Fans hatten sich für die Partie in Oberhausen am kommenden Samstag (18.2.2017) angekündigt. Der aktuelle Umbau des Oberhausener Stadions habe keinen Einfluss auf die Entscheidung gehabt.

Die Spielabsetzung wurde nach Abstimmung mit der Polizei Oberhausen, der Stadt Oberhausen und der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) sowie nach Rücksprache mit den beiden Vereinen vorgenommen. Spielleiter Reinhold Spohn sagte: "Eine Spielverlegung ist alternativlos."

Ebenfalls am Samstag wird der türkische Ministerpräsident Binali Yildrim in Oberhausen erwartet. Diese Veranstaltung bindet ebenfalls viele Einsatzkräfte der Polizei.

Ein neuer Termin für die Regionalliga-Partie steht noch nicht fest.

Stand: 15.02.2017, 11:57