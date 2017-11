Als am Sonntag (12.11.17) die Spitzenpartie der Landesliga-Südwestfalen zwischen dem RSV Meinerzhagen und dem FC Lennestadt abgepfiffen wird, fällt Nuri Sahin seinem Bruder Ufuk mit strahlendem Gesicht in die Arme: Sein RSV hat soeben 3:0 gewonnen. Und damit die alleinige Tabellenführung ergattert. Der Aufsteiger aus dem Sauerland könnte sein Ziel tatsächlich schaffen: den direkten Sprung in Westfalenliga. Das wäre dann die 6. Liga für die blau-weißen Meinerzhagener.

"Es macht riesigen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Die wollen lernen, arbeiten fleißig mit und dann kann man auch sehen, wie sie von Spieltag zu Spieltag besser werden" , sagt Sahin nach dem Spiel.

Schon als Vierjähriger zum RSV

Nuri Sahin und der RSV Meinerzhagen - eine lange Geschichte. Sahin, der in dem 20.000 Einwohner-Ort Meinerzhagen aufwuchs, wird bereits als Vierjähriger von seinem Großvater zum RSV geschleppt, wo sein zwei Jahre älterer Bruder Ufuk schon spielt. Die Brüder sind unzertrennlich, kicken jeden Tag zusammen. Auf der Straße, auf der Wiese, auf dem Bolzplatz. Bevor Nuri als 12-Jähriger zu Borussia Dortmund wechselt, spielt er beim RSV sogar eine Saison gemeinsam mit seinem Bruder in einem Team, als er von der D- in die C-Jugend hochgezogen wird. "Damals sind wir zusammen aufgestiegen. Eine wunderbare Saison" , erinnert sich Sahin.

Es ist die vorerst letzte Spielzeit in Meinerzhagen, als 12-Jähriger wechselt der hochbegabte Nuri zum BVB. Fünfmal die Woche pendelt er zum Training und zurück. Die folgende Geschichte ist bekannt: 2005 führt er die türkische U17-Nationalelf zum EM-Titel in Belgien, wird zum besten Spieler des Turniers gewählt. Wenig später wird er mit 16 Jahren und 335 Tagen jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten. Es folgen Stationen bei Feyenoord Rotterdam, Real Madrid, FC Liverpool und die Rückkehr zum BVB. Und 2015: das Comeback beim RSV Meinerzhagen.

Ein Anruf im März 2015 veränderte alles

Nicht alltäglich im Amateurfußball: Fan-Begeisterung beim RSV Meinerzhagen

RSV-Vereinsvorsitzender Dirk Rebein erzählt von einem Anruf im März 2015: "Mein Telefon klingelte und Nuri war dran. Er meinte, er würde gern beim RSV einsteigen. Würde dem Verein gern etwas zurückgeben und ihn nach vorn bringen." Gesagt, getan: Gemeinsam mit seinem Bruder Ufuk und Kumpel Mutlu Demir übernahm Sahin den Trainerposten und die sportliche Leitung. Er möbelte den Verein innerhalb kürzester Zeit auf: Im alten Klubheim wurde eine topmoderne Spielerkabine wie bei den Profis eingebaut, Top-Trainingsmaterialien besorgt, Sponsoren wurden aktiviert und neue Spieler geholt. Der RSV stieg 2016/17 von der Bezirks- in die Landesliga auf. Nun hat man als Aufsteiger die Tabellenführung in der Landesliga übernommen.

Sahin findet: "Das ist der verdiente Lohn unserer harten Arbeit. Ich freue mich ganz besonders für die Jungs auf dem Rasen, das sind ja zum Großteil meine Kumpels. Immerhin hatten wir heute sieben Mann in der Startformation, mit denen ich früher in der Jugend noch zusammen gespielt habe."

"Alle wollen plötzlich dabei sein"

Und auch Vorsitzender Rebein ist begeistert: "Jahrelang haben wir von der Hand in den Mund gelebt, uns ging es wie fast allen Amateurklubs: Wir lebten am Existenzminimum. Jetzt ist alles anders: Wir haben Erfolg und die Sponsoren rennen uns regelrecht die Bude ein. Alle wollen plötzlich dabei sein."

Zum Spitzenspiel gegen Lennestadt kommen bei übelstem Novemberwetter gut 400 Zuschauer. Sie sehen einen dominanten RSV und einen extrem engagierten Nuri Sahin am Spielfeldrand, der jede Aktion seiner Jungs kommentiert und anleitet. Für Rebein ein alltägliches Bild: "Nuris Engagement ist enorm. 2016 hat er von 138 Trainingseinheiten 101 angeleitet. Er macht Spielanalysen, Videoschulungen, kennt gefühlt alle Stärken und Schwächen aller Spieler. Auch die der Konkurrenz."

Die Ehefrau macht mit

Bleibt die Fage: Wie ist für einen Profifußballer ein solch mächtiger Aufwand für das Hobby Amateurfußball zu stemmen? Für Sahin kein Problem: "Ich wohne in Herdecke, brauche bis Meinerzhagen eine knappe halbe Stunde mit dem Wagen. Das passt unter der Woche oft ganz gut und am Sonntag habe ich ja ohnehin meist ein wenig mehr Zeit. Ja, und dann habe ich eine Ehefrau, die das alles gut mitmacht."

Stand: 16.11.2017, 08:30