Kölns Marcel Risse ist Torschütze des Jahres

Mit 20 Prozent der über 200.000 abgegebenen Stimmen holt sich Risse den Titel bester Torschütze des Jahres 2016. Auf den Rängen zwei und drei landen Cenk Sahin vom FC St. Pauli (10 Prozent) und Serge Gnabry vom SV Werder Bremen (9,5 Prozent). Es ist in über 45 Jahren erst das zweite Mal, dass ein Kölner Spieler diesen Titel gewinnen kann. Der erste war 1985 Pierre Littbarski.

Der Ball schlägt oben rechts ein

Und täglich grüßt das Murmeltier ... Beinahe denkt man, der Monat habe sich wiederholt - so ähnlich sind sich die Treffer, mit denen Risse im Oktober und im November 2016 zum Torschützen des Monats gewählt wurde. Zwei Mal Freistoß, beide Male aus halblinker Position, beide Male etwa 30 Meter Torentfernung und beide Male schlägt der Ball oben rechts ein.

Zwei TdM in Folge - das gelang nicht vielen

Der Ball liegt im Netz, Köln Jubelt

Zwei Tore des Monats in Folge - das ist in über 30 Jahre nicht vielen geglückt. Jürgen Klinsmann gelang es 1984. Risse bewegt sich also in bester Gesellschaft. Noch wichtiger für viele Kölner ist aber: Mit Risses Treffer lässt der 1. FC den Erzrivalen aus Mönchengladbach in der ewigen TdM-Tabelle hinter sich. Die Domstädter belegen (Stand Januar 2016) hinter den Bayern und der deutschen Nationalmannschaft Rang drei im Ranking.

Buchstäblich in letzter Minute gelingt Risse mit seinem Freistoß-Tor aus knapp 30 Metern der Siegtreffer im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Mit großartiger Schusstechnik zwirbelt der Kölner den Ball ins rechte, obere Toreck. Gladbachs Torhüter Sommer kommt noch mit den Fingerspitzen heran, kann aber nicht verhindern, dass die Kugel hinter ihm im Netz einschlägt. Ein würdiges Tor des Jahres 2016!