MSV Duisburg will über Oberhausen ins Endspiel

Im zweiten Halbfinale des Niederrheinpokals spielen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen und Drittligist MSV Duisburg am Dienstag (02.05.2017/19.30 Uhr) den Finalgegner von Rot-Weiss Essen aus. RWE hatte sich bereits Ende März mit 3:2 beim Wuppertaler SV durchgesetzt.

Auszeit vom Aufstiegsrennen

Der MSV steckt als Tabellenführer der 3. Liga mitten im Aufstiegsrennen und musste am Samstag eine schmerzhafte 1:2-Niederlage beim VfR Aalen einstecken. "Natürlich ist es aus Trainersicht nicht der optimalste Moment für die Partie" , sagt Trainer Ilia Gruev. "Wir wussten aber, dass dieses Spiel kommt und bereiten uns gut und seriös vor, so dass wir am Dienstag definitiv ein gutes Team auf dem Platz stehen haben." Die verletzten Thomas Blomeyer und Nico Klotz werden dem MSV fehlen. Hinter dem Einsatz von Dan-Patrick Poggenborg steht aufgrund von muskulären Problemem noch ein Fragezeichen.

Oberhausen in guter Verfassung

Auch Oberhausen verlor am Wochenende in der Liga. Beim neuen Regionalliga-Meister Viktoria Köln ging RWO nach zehn Pflichtspielen ohne Niederlage erstmals wieder als Verlierer vom Platz und unterlag klar mit 1:5. "Oberhausen ist momentan gut drauf und hat bis auf die Niederlage in Köln zuletzt immer kontinuierlich gepunktet" , weiß auch MSV-Coach Gruev. "Es ist ein Pokalspiel und ein Derby - das ist immer etwas Besonderes." Mit 55 Punkten belegt die Mannschaft von RWO-Trainer Mike Terranova den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga West.

WDR zeigt die Partie im Livestream

Im Stadion Niederrhein werden am Dienstag 10.000 Fans erwartet, 5.000 davon aus Duisburg. Der WDR zeigt das Spiel im Livestream.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - Oberhausen gegen Duisburg im Niederrheinpokal | 02.05.2017 | 03:00:00 Min. | Verfügbar bis 02.05.2017 | WDR

Stand: 01.05.2017, 11:03