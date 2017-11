Als am frühen Sonntagabend (19.11.17) die Bundesligapartie wischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV (2:0) abgepfiffen wurde, brauchten die Schalker Akteure keine großen Regieanweisungen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden: Geschlossen liefen sie spontan zu ihren Fans und intonierten euphorisch den Gassenhauer des Fußball-Ruhrgebiets: "Die Nummer eins im Pott sind wir" .

Mit dem Sieg über den HSV sind die Königsblauen auf Rang zwei der Tabelle geklettert, haben jetzt nur noch den FC Bayern vor sich. Was viel wichtiger ist: Sie sind endlich mal wieder an Borussia Dortmund vorbeigezogen. Haben den kriselnden Rivalen aus der Nachbarschaft bereits drei Zähler hinter sich gelassen. Seit sechs Spielen ist Schalke ungeschlagen, holte aus den letzten fünf Partien 13 Punkte. Der kommende Gegner Borussia Dortmund, der lange an der Tabellenspitze stand, brachte es im selben Zeitraum auf nur einen Zähler. Jetzt haben die Schalker am kommenden Samstag die große Chance, dem BVB im Derby den nächsten Schlag zu verpassen.

"Wollen langfristig wieder an Dortmund vorbei"

Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies jedenfalls hat gleich noch am Abend eine Kampfansage Richtung Borussia Dortmund geschickt. "Für den Moment haben wir aufgeholt" , sagte der 61-Jährige im Interview mit dem kicker: "Wir wollen auch langfristig wieder vor Dortmund stehen, wir wollen den BVB am liebsten wieder überholen. Das muss aber noch nicht in dieser Saison sein - wenn es passiert, ist es natürlich trotzdem gut."

Schalke genießt den Moment, schließlich stand der Klub schon seit 2012 unter Huub Stevens nicht mehr so weit oben in der Tabelle. Die Gründe: Trainer Domenico Tedesco hat die richtige Mischung im Team gefunden, das gut ausbalanciert wirkt. Vor Torhüter Ralf Fährmann agiert eine inzwischen eingespielte Dreierkette mit Benjamin Stambouli, Naldo und Thilo Kehrer. Und Max Meyer interpretiert seine neue Rolle auf der "Sechs" immer besser.

Starke Defensive als Basis

Schalke hat mit erst zehn Gegentoren in zwölf Spielen die zweitbeste Defensive der Liga nach dem FC Bayern München (acht). Die neue Kompaktheit ist die Basis für die Erfolge. Insgesamt spielten die Königsblauen schon fünfmal zu Null, kassierten in den zurückliegenden sechs Partien nur zwei Gegentreffer.

Eine Momentaufnahme - sicherlich. Dennoch können sich die Königsblauen darin einen Fingerzeig für die Zukunft entdecken: Schließlich geht es darum, die in den vergangenen jahren enteilten Borussen wieder einzufangen. Tönnies hat dafür eine recht simple Erklärung: "Den Mut zu haben, Jürgen Klopp zu nehmen, das war damals der entscheidende Faktor beim BVB. Es war ganz einfach ein mutiger Entschluss zu dem Zeitpunkt, und auch ein glücklicher für Dortmund. Natürlich hätte Jürgen Klopp damals ebenso nach Schalke gepasst. Er ist ja erst in Dortmund ein Dortmunder geworden. Klopp wäre auf Schalke ebenso gut ein Schalker geworden."

"Tedesco passt hundertprozentig"

Jetzt sieht Tönnies seinen Klub mit dem erst 32 Jahre jungen Domenico Tedesco auf der Trainerbank jedoch bestens gerüstet. Mehr noch, denn: "Tedesco wird für uns von Jahr zu Jahr wertvoller. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Trainer eine lange Zeit hier auf Schalke erleben werden. Er passt hundertprozentig zu uns."

Aubameyang zurück im Dortmunder Kader

Beim Gegner Borussia Dortmund hat man den Revierknaller vom kommenden Wochenende noch gar nicht so richtig auf der Agenda. Erst einmal steht ja am Dienstag das Champions-League-Duell mit Tottenham Hotspur auf dem Programm. Um dafür gerüstet zu sein, wurde erst einmal Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang in den Kader zurückgeholt. Der BVB hob die wegen Verspätungen und eines unerlaubten Videodrehs ausgesprochene Suspendierung des gabunischen Torjägers auf. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc am Montag.