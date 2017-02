Münster schießt sich aus der Krise, Remis für Köln

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in der 3. Liga hat sich Preußen Münster am Sonntag (05.02.2017) den Frust von der Seele geschossen. Die Adlerträger bezwangen Hansa Rostock mit 3:1 (1:0) und vergrößerten damit ihr Polster auf die Abstiegsränge auf drei Punkte.

Münster agierte von Beginn an zielstrebiger und konzentrierter. In der elften Minute nutzte Sinan Tekerci einen unglücklichen Abpraller in der Vorwärtsbewegung der Gäste zur Führung. In Hälfte zwei schraubten Winterneuzugang Mirkan Aydin und Tobias Warschewski das Ergebnis in die Höhe. Das Tor durch den Ex-Preußen Soufian Benymina konnte den siebten Saisonsieg der Münsteraner nicht mehr gefährden.

Fortuna Köln punktet in Bremen

Drittligist Fortuna Köln ist im dritten Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Die Fortuna holte bei Werder Bremen II ein 1:1. Die Südstädter begannen druckvoll, verpassten aber die Führung: Hamdi Dahmani scheiterte mit einem Foulelfmeter an Bremens Keeper Eric Oelschlägel (30. Minute). Auf der anderen Seite traf Niklas Uwe Schmidt per wuchtigem Weitschuss zum 1:0 für Werders U23 (41.).

Köln gab aber nicht auf. Und nach der Roten Karte gegen Bremens Marc Pfitzner (80./grobes Foul) traf Kristoffer Andersen noch zum 1:1 (84.). Damit sicherte er der Fortuna den siebten Punkt aus dem dritten Spiel im Jahr 2017. Die Fortuna belegt damit den fünften Tabellenrang, Bremen II den 16. Platz.

