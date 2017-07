Preußen Münster - SV Meppen 3:0 (0:0)

Preußen Münster scheint seine Heimstärke mit in die neue Saison genommen zu haben. Am 2. Spieltag holten die Westfalen am Samstag (29.07.2017) im Preußenstadion ein 3:0 (0:0) gegen Aufsteiger SV Meppen. Adriano Grimaldi mit einem Solo nach einem langen Ball aus der Abwehr (51.), Martin Kobylanski (66.) per Lupfer von links aus spitzem Winkel und der eingewechselte Jeron Al-Hazaimeh (86.) schossen die Preußen-Treffer.

Meppen spielte nach Gelb-Rot gegen Thilo Leugers (76.) in der Schlussphase in Unterzahl. Nach Anlaufschwierigkeiten setzte sich Münster nach starker zweiter Hälfte am Ende verdient durch und holte nach dem 1:1 zum Auftakt in Erfurt den ersten Saisonsieg.