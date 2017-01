Ilia Gruev muss sich beeilen - es ist schließlich nicht viel Zeit bis zum ersten Drittligaspiel im jahr 2017. Schon am 28. Januar treffen seine Jungs vom MSV Duisburg auswärts auf den SC Paderborn. Dann soll fortgeführt werden, was 2016 schon so trefflich gelang: Der Weg zur Rückkehr in die Zweite Liga.

Zweimal täglich versammelt Gruev seine Spieler seit Dienstag (03.01.17) um sich herum, um am erklärten Ziel Wiederaufstieg zu arbeiten. Das Ganze soll im übrigen ohne Neuverpflichtungen vonstatten gehen. Angesichts der schmalen Duisburger Finanzmöglichkeiten wird in der Winterpause kein neuer Akteur verpflichtet. "Wir sind personell ausreichend aufgestellt, um den Aufstieg zu schaffen" , sagt MSV-Sportdirektor Ivica Grlic zu diesem Thema ganz selbstbewusst.

Grippe bremst drei Spieler

Völlig problemlos verlief der Trainingsstart nicht. Zlatko Janjic, Thomas Bröker und Branimir Bajic schauten nur kurz vorbei. Sie hatte zuletzt die Grippe geplagt. In den nächsten Tagen sollen sie aber komplett in das Programm einsteigen. Neben Bröker sind auch Kevin Wolze und Dan-Patrick Poggenberg wieder dabei. Somit gibt es aktuell keinen verletzten Spieler. "Wir haben einen schönen gesunden Konkurrenzkampf" , freut sich Gruev.

Zuletzt überragend: Fabian Schnellhardt (l.)

Dieser Auseinandersetzung können sich die MSV-Spieler wettkampfmäßig schon ab kommenden Freitag stellen, dann ist ein erstes Testspiel gegen den SV Straelen angesetzt. Nächste Woche geht's dann in die Sonne. Vom 12. bis 20. Januar beziehen die "Zebras" ein Trainingslager an der Algarve in Portugal.

Wer spielt für Özbek?

Interessant wird bei deen Meiderichern vor allem sein, wer sich an der Seite des zuletzt so eminent starken Spielmachers Fabian Schnellhardt einen Stammplatz im Team sichert. Der in der Hinrunde meist gesetzte Baris Özbek ist nach seinem Ausraster noch vier Spiele gesperrt - da können sich Tim Albutat, Martin Dausch und Mael Corbuz etwas ausrechnen.

Bevor es an die Feinarbeiten auf dem Rasen geht, verlagern die Disburger ihre Übungseinheiten in diesen Tagen aber auch immer einmal in die Halle. Grund: Am Sonntag nimmt der MSV am Hallenturnier in Gummersbach teil. In den Vorrundenspielen geht's gegen Kickers Offenbach und den 1. FC Kaiserslautern. "Wir wollen uns da gut präsentieren" , sagt Gruev.

Stand: 04.01.2017, 09:58