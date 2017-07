Modeste: Kein "Söldner in Mickey-Mouse-Hosen"

Anthony Modeste hatte noch etwas klarzustellen: Seine Worte seien " keine leeren Phrasen eines Söldners in Mickey-Mouse-Hosen ". Via Instagram wandte sich der Top-Stürmer am Montagaabend an die Anhänger der 1. FC Köln. Er wollte offenbar etwas reparieren, was beim wochenlangem Hickhack und seinem anschließenden Millionen-Wechsel zum chinesischen Klub Tianjin Quanjian kaputtgegangen war.

" Die Zeit beim 1. FC Köln war für mich und meine Familie eine ganz besondere Etappe in meinem Leben und meiner Karriere ", betonte Modeste pathetisch. Seine Frau Maeva sowie die Kinder Kihanna und Brooklyn fühlten sich in Köln " so wohl ", dass sie ohne ihn in der Domstadt blieben, " anstatt in unsere Heimat Frankreich zurückzukehren ", führte der 29-Jährige aus.