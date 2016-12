Mavraj wechselt vom 1. FC Köln zum Hamburger SV

Mavrajs bis zum 30. Juni 2017 laufender Vertrag in Köln wurde aufgelöst. "Für den FC war Mergim ein zuverlässiger Profi und ein echter Teamplayer, der dem Erfolg der Mannschaft alles untergeordnet hat" , sagte Sportdirektor Jörg Schmadtke. "Sportlich und privat wünschen wir ihm alles Gute und bedanken uns für seine Zeit im FC-Trikot.“

In Hamburg erhält der albanische Nationalspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. "Der HSV ist ein großer Club und die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen aufgezeigt, welche Rolle sie für mich vorgesehen haben" , sagte Mavraj bei seiner Vorstellung in Hamburg. "Es macht mich stolz, dass man mir zutraut, dieser Mannschaft weiterzuhelfen." Die Ablösesumme soll bei rund 1,8 Millionen Euro liegen.

Stand: 27.12.2016, 12:05