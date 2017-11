Knapp ein Jahr ist es her, dass Mario Götze für Deutschland aufgelaufen ist. Anschließend bremste ihn seine langwierige Stoffwechselerkrankung aus - jetzt hat ihn Bundestrainer Joachim Löw für die Testspiele in England (Freitag, 21 Uhr) und gegen Frankreich (Dienstag, 20.45 Uhr, live im Ersten) nominiert. Damit zeigte Löw einmal mehr, dass er an verdienten Spielern festhält - und die Verdienste von Finaltorschütze Götze sind bekannt.

Allerdings wird Löw wohl umdenken müssen. Zuletzt hat er Götze gerne ins Sturmzentrum gestellt, wo sich kein gelernter Mittelstürmer aufdrängte. Götze übernahm immer wieder die Rolle der "falschen Neun" - so der Fachjargon für einen zentralen Angreifer, dessen Spielanlage eher der eines Spielmacher ähnelt und der sich oft zurückfallen lässt. Vorbild: Lionel Messi.

" Meine Lieblingsposition ist im Zentrum "

Die ersten drei WM -Qualifikationsspiele im Herbst 2016 gewann Deutschland mit Götze in vorderster Reihe. Nur beim 8:0 gegen das überforderte San Marino ließ Löw den Dortmunder hinter Mario Gomez auflaufen. Götze hatte als Angreifer wenige auffällige Aktionen, blieb ohne Tor. Dafür glänzten seine Hinterleute - auch dank Götzes Ablagen und Laufwegen.

Doch Götze ist mit der "falschen Neun" offenbar nicht warm geworden. Er habe in seiner Pause überlegt, wohin er wolle, und sei zu einem klaren Ergebnis gekommen. "Meine Lieblingsposition ist im Zentrum. Egal ob auf der acht oder der zehn. Da fühle ich mich wohl", sagte der 25-Jährige am Mittwoch (08.11.2017) in Berlin vor dem Abflug nach London. Bei Borussia Dortmund ist er in seinen acht Liga-Einsätzen in dieser Saison tatsächlich stets im zentralen Mittelfeld aufgelaufen.

Viel Konkurrenz im Mittefeld

Götzes Ansage hebt sich ab von der üblichen Floskel: "Der Trainer entscheidet." Es wird interessant zu verfolgen sein, wie Löw die Positionsfrage handhabt. 2014 hatte er mit Philipp Lahm eine ähnliche Situation: Der Kapitän wollte bei der WM, seinem letzten großen Turnier, unbedingt im defensiven Mittelfeld auflaufen. Löw bot Lahm tatsächlich dort auf, obwohl er keinen adäquaten Ersatz für die Außenverteidigerpositionen hatte. Nach viel Kritik und dem wackeligen Weiterkommen nach Verlängerung gegen Algerien beorderte er Lahm vom Viertelfinale an zurück nach hinten rechts. Heraus kam der WM-Titel.

Mutig ist Götzes Festlegung aber auch mit Blick auf die Konkurrenzsituation: Im Angriff hätte er gegen Timo Werner, Sandro Wagner, Lars Stindl und Mario Gomez gute Karten. Im zentralen Mittelfeld sind die Konkurrenten namhafter: Mesut Özil, Thomas Müller, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka.

Götze bei "hundert Prozent"

In Topform hat Götze die Qualität, sich überall durchzusetzen. Überragend waren seine Auftritte für den BVB bisher zwar noch nicht, aber Götze beziffert sein Leistungsvermögen wieder auf "hundert Prozent". Sein Comeback im Nationaltrikot könnte nun der nächste Schritt auf dem Weg zurück zur Bestform sein.

red/sid/dpa | Stand: 09.11.2017, 08:30