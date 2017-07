Aus in Lotte: Corrochano tritt zurück

Marc Fascher wird die Mannschaft den Angaben zufolge jetzt für das nächste Spiel in Zwickau (29.07.2017, 14 Uhr) vorbereiten. Der 48-Jährige hatte bis 2015 Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West betreut und war zuvor unter anderem in Jena, Münster und Rostock tätig.

Stand: 27.07.2017, 15:45