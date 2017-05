Leverkusener Endspiel in Ingolstadt

Tayfun Korkut hatte es eilig. Der Flieger nach München wartete am Donnerstagnachmittag (05.05.2017) bereits auf den Trainer von Bayer 04 Leverkusen und dessen Team. Ein Kurztrainingslager am Rande der bayerischen Hauptstadt soll für die nötige Konzentration im Abstiegskampf sorgen.

Die Rheinländer sind in die gefährlichen Regionen der Fußball-Bundesliga abgerutscht. Und so kurz vor dem Saison-Ende mit der drohenden Absturzgefahr unmittelbar vor Augen scheint die Realität bei den Verantwortlichen endgültig angekommen zu sein.

"Wir müssen uns voll fokussieren und werden noch einige Gespräche mit den Spielern führen" , nennt Korkut die Gründe für die frühzeitige Abreise nach Bayern, wo der Gegner am Samstag der FC Ingolstadt sein wird. Für die Schanzer, die auf dem vorletzten Platz der Tabelle rangieren, ist es die letzte Chance, den Abstieg noch zu vermeiden. Entsprechend engagiert und kampfstark werden die Ingolstädter zu Werke gehen. "Wir dürfen aber nicht nur kämpfen, sondern wir müssen auch unsere individuellen spielerischen Qualitäten zeigen" , sagt Korkut.

Katastrophaler Trend

Allerdings hatte der Trainer der Leverkusener auch bereits in der Vorwoche, vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04, seine Mannschaft unmissverständlich dazu aufgefordert, sich auf ihre Stärken zu besinnen. Das 1:4 gegen den Ruhrgebietsklub sorgte dann allerdings für kollektives Entsetzen, weil die Mannschaft bereits nach dem ersten Gegentreffer vollständig in sich zusammengefallen war und sich in ihr Schicksal ergab.

Der Trend der Rheinländer ist ohnehin katastrophal. Kein Team holte in der Rückrunde weniger Punkte als die Werkself (12). Und unter Korkut brachte es die Mannschaft gerade einmal auf mickrige sechs von 24 Punkten.

Geschäftsführer Schade fährt im Fan-Bus mit

Die ruhige Saisonabwicklung, die nach der Trennung von Trainer Roger Schmidt eigentlich von Sportdirektor Rudi Völler geplant war, ist bereits jetzt zu einem Fiasko geworden - Ende offen. Wie prekär die Lage ist, zeigt sich darin, dass die meisten Mitarbeiter aus der Leverkusener Fußball-Sparte die rund 500 Kilometer zu den bayrischen Schwaben antreten werden um ihre Mannschaft zu unterstützen.

Geschäftsführer Michael Schade nimmt eigens an einer Fan-Busreise zum FCI teil, um den Schulterschluss zwischen Anhängern und Klub zu demonstrieren. In dieser schwachen Leverkusener Saison hatten sich beide Seiten immer weiter voneinander entfernt, was sich nicht zuletzt nach dem Schalke-Spiel deutlich zeigte, als rund 200 Fans den Spielern die Ausfahrt vom Stadiongelände verwehrten und die Profis zur Rede stellten.

Unsichere Defensive

Noch können die Leverkusener das Schlimmste verhindern. Teammanager Jonas Boldt spricht von einem "Matchball in Ingolstadt" . Mit einem Sieg hätte sich das Korkut-Team seiner Sorgen mit dann 39 Punkten und einem Erfolg gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten wohl entledigt. Allerdings müsste die Mannschaft ihre zuletzt überaus unsicher und unorganisierte Defensive deutlich verbessern.

Ob die verletzten Innenveteidiger Ömer Toprak (Bänderanriss) und Jonathan Tah (Rekonvaleszent) allerdings rechtzeitig einsatzfähig werden, wird sich erst unmittelbar vor dem Spiel entscheiden. "Das wird ganz eng" , sagt Korkut. Die Alternativen, die zuletzt formschwachen Tin Jedvaj und Aleksandar Dragovic, dürften die Lücken kaum ausfüllen können.

Brandt will in Leverkusen bleiben

Immerhin eine positive Nachricht gab es für die Werkself vor dem Spiel dann doch noch. Das zuletzt ebenfalls völlig außer Form geratene Top-Talent Julian Brandt schließt einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister Bayern München zumindest für diesen Sommer aus.

"Wenn du wechselst, ist es natürlich nicht garantiert, dass du spielst. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in der nächsten Saison auf sehr viele Spiele zu kommen. Das ist hier in Leverkusen auf jeden Fall gegeben" , sagte der umworbene 21-Jährige, der einen Vertrag bis 2019 besitzt. Allerdings müssten die Leverkusener dafür die Bundesliga erhalten.

Angespanntes Nervenkostüm

Das Fehlen von Leitfiguren auf dem Feld bei der jungen Leverkusener Mannschaft macht sich in dieser prekären Phase allzu deutlich bemerkbar. Völler beklagte zuletzt das Fehlen von Führungsspielern. Trainer Korkut will die großen Defizite dagegen über die "mannschaftliche Geschlossenheit" auffangen. Doch egal wie es die Leverkusener Spieler angehen wollen. Eine weitere Pleite in diesem vermeintlichen Endspiel dürfte das Leverkusener Nervenkostüm bis zum Zerreißen anspannen.

Stand: 05.05.2017, 08:45