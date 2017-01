Bayer Leverkusen - neue Signale aus Orlando

Javier Hernández hatte in Orlando ein kleines Heimspiel. Der mexikanische Stürmer, Künstlername Chicharito, bekam am dritten Tag des Trainingslagers Besuch aus der Heimat: Hernandez' Vater Javier "Chicharo" Hernández und Großvater Tomas Balcazar, die beide ebenfalls für Mexiko bei der WM aufliefen, waren in Leverkusens Winterquartier zu Gast. Im Schlepptau hatte der Hernández-Clan hundert begeisterte Fans aus Mexiko und der in Florida stark vertretenen hispanischen Community. Mit so viel Spaß an der Arbeit hat man "die kleine Erbse“ bei Bayer Leverkusen länger nicht gesehen.

Schon im Vorjahr hatte Leverkusens Stürmer im Wintertrainingslager von Orlando eine kleine "Chicha-Mania" ausgelöst. Das große Hallo mit den Fans aus der Heimat ist eine liebgewordene Routine, die der Mexikaner aber womöglich zum letzten Mal genießen durfte. Denn der Stürmer hat in der Hinrunde mit lustlosen Auftritten viel dafür getan, sich bei den Fans und wohl auch im Team unbeliebt zu machen. Medienberichten zufolge will die Klubführung ihn schon in der laufenden Wintertransferperiode loswerden, am liebsten für eine stattliche Ablöse jenseits der 20 Millionen Euro.

Bellarabi-Auftritt sorgt für Hoffnung

Ein anderer Offensivspieler sorgte dagegen für positive Nachrichten. Karim Bellarabi, der fast die komplette Hinrunde aufgrund eines Sehnenrisses verpasst hatte, wirkte bei den ersten beiden Trainingseinheiten fast schon wieder wie der Alte. Beim Belastungstest hatte der Flügelflitzer gleich mit die besten Laktatwerte aller Bayer-Profis. " Ich fühle mich einfach gut. Von der Verletzung merke ich nichts mehr ", sagte der 26-Jährige, der zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte am 22. Januar gegen Hertha BSC fest mit einem Comeback rechnet: " Ich bin gerade bei 95 oder 96 Prozent. Der letzte Rest kommt dann bestimmt auch noch. "

Völler: "Bellarabi wie Robben oder Ribery"

Trainer Roger Schmidt hatte den Nationalspieler schon zuvor die " wichtigste Personalie des Winters “ genannt. Auch Sportdirektor Rudi Völler unterstrich die Bedeutung von Bellarabi fürs Team: " Das ist ähnlich wie bei den Bayern, wenn Robben oder Ribery ausfallen ", sagte Völler und zeigte sich nach dem ersten Härtetest in Orlando dementsprechend erleichert: " Er wird gestärkt zurückkommen, er wird eine ganz tolle Rückrunde spielen. "

Auch die anderen Rekonvaleszenten Kevin Volland und Lars Bender sollen in Florida wieder den endgültigen Anschluss finden. Die Rückkehr der lange vermissten Leistungsträger nährt die Hoffnung auf ruhigere Fahrwasser nach einer höchst wechselvollen Hinrunde. Zwar erreichte Bayer, anders als in der Vorsaison, das Achtelfinale der Champions League. Doch in der Liga hinkt die Werkself als Tabellenneunter deutlich den Erwartungen hinterher.

Schmidt: "Orlando wird uns guttun"

Coach Schmidt, der in der Hinrunde wegen einer Undiszipliniertheit an der Seitenlinie zum wiederholten Mal eine Sperre verbüßen musste, geriet in den Wochen vor Weihnachten mehr und mehr unter Druck. Die Entlassung von Athletiktrainer und Schmidt-Intimus Oliver Bartlett durfte auch als Signal verstanden werden, dass der Klub sich nicht länger bedingungslos hinter den oft unberechenbaren Trainer und dessen Methoden stellen möchte.

Mit Jörn Wolf stellte der Klub nun einen neuen Mann im Betreuerstab vor. Wolf soll künftig als "Koordinator Trainer- und Funktionsteam“ vor allem Trainer Schmidt entlasten, so die offizielle Klubmitteilung. Sportdirektor Rudi Völler gestand aber zugleich ein, dass in der ersten Saisonhälfte hinter den Kulissen nicht alles rund lief. " Wir hatten das Gefühl, das Klima stimmt nicht so. Ein paar Dinge sind nicht so optimal ausgereizt worden, wie wir es erwartet haben. “

Auch der Coach sehnt sich nach einer turbulenten Hinrunde offenbar nach einem Neuanfang. Das Trainingslager in Florida werde " uns allen guttun “, sagte Schmidt dem "Express". "Wir können mal längere Zeit miteinander verbringen und das Gemeinschaftsgefühl stärken." Dazu gehören zum Beispiel ein gemeinsames Kartrennen und der Besuch eines NBA-Spiels.