Heiko Herrlich neuer Trainer von Bayer Leverkusen

In der Bundesliga schon in Bochum

Für Herrlich ist Leverkusen die zweite Station in der Bundesliga. In der Saison 2009/10 hatte der gebürtige Mannheimer ein kurzes Gastspiel beim VfL Bochum, beim späteren Absteiger wurde Herrlich am 29. April 2010 infolge einer Spielerrevolte nach 184-tägiger Amtszeit entlassen. Weitere Stationen in Herrlichs Trainervita sind die U19 von Borussia Dortmund, die U17 und U19 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie die Profis der SpVgg Unterhaching und die U17 von Bayern München.

Stand: 09.06.2017, 13:00