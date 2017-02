Bayer-04-Talente im Forschungs-Modus

Es geht in den Ausführungen von Roger Schmidt stets vor allem um Kampf, Einsatzwillen, Leidenschaft und viele ähnliche Attribute mehr, wenn der Trainer von Bayer 04 Leverkusen über die Bemühungen seiner Mannschaft spricht. So auch beim 2:4 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League gegen Atletico Madrid, als der 49-Jährige zwar bemängelte, dass seine Mannschaft nicht ihre Leistungsgrenze errreichen konnte, allerdings ausdrücklich ihre Hartnäckigkeit herausstellte. "Ich muss der Mannschaft aber ein großes Kompliment machen, dass sie nie aufgesteckt hat" , sagte Schmidt.

Es war ein Tag, an dem das Schmidt-Team tatsächlich ihren besten Tag hätte erwischen müssen, um dieses Spiel mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Zu souverän agierten die Spanier, zu hoch war das Tempo, das die Mannschaft von Trainer Diego Simeone an den Tag legte, als dass sich die Leverkusener auch nur eine Unachtsamkeit hätten leisten können.

Anspruchsvolle Pressing-Strategie

Aber auch in diesem Spiel wurde wie schon so häufig in dieser Saison deutlich, dass Abwehrverhalten und Offensivaktivität in einem schwer zu übersehenden Missverhältnis bei der Werkself stehen. Schmidts Pressing-Strategie erfordert von den Spielern höchsten körperlichen Aufwand und größte Aufmerksamkeit - und eigentlich auch eine gehörige Portion Erfahrung.

Treffen seine Spieler auf eine derart hochklassige und routinierte Mannschaft wie Atletico eine ist, erhält vor allem der Aspekt Reife eine immer größer werdende Bedeutung. Von Spielern wie Kai Havertz (17), Julian Brandt (20) oder auch Benjamin Henrichs (20), um nur einige der vielen großen Talente im Bayer-Kader zu nennen, wohl zu viel verlangt.

Wenn sie im Angriffs-Rausch sind, verschwenden sie kurzzeitig keinen Gedanken mehr an die Defensive - was, wie gegen die Madrilenen mehrfach zu beobachten war, böse Folgen haben kann. "Wir haben in der ersten Halbzeit naiv gespielt" , sagte Brandt dann auch.

Hinzu kommt, dass die richtigen Momente, sich zurückzuziehen und dem Gegner die Aktivität zu überlassen, im taktischen Plan von Schmidt jedenfalls sichtbar nicht vorgesehen sind. Der Coach fordert die dauerhafte Drucksituation für den Gegner.

Nächsten Lernprozess einleiten

"Wenn man diesen Weg einschlägt, dann weiß man, dass es noch Fehler geben kann. Wir gehen den Weg aber unbeirrt weiter" , sagt Schmidt fast trotzig. Die Leverkusener sind auf diesem Niveau in einem dauerhaften Lernprozess, weil ihre Strategie des "Jugend forscht" ab diesem Punkt des Wettbewerbs offenbar an natürliche Grenzen stößt. Die diesjährige Champions-League-Saison der Werkself dürfte Mitte März mit dem Rückspiel - wenn im Stadion Vicente Calderon kein Fußballwunder mehr geschieht - beendet sein.

Vermutlich sind die Leverkusener Verantwortlichen jetzt froh, mit Mainz 05 in der Bundesliga auf einen Gegner anderen Niveaus zu treffen. "Wir wollen gucken, dass wir dranbleiben und das Positive aus dem Atletico-Spiel mitnehmen" , sagt Angreifer Kevin Volland. Mit einem Sieg - dem dann dritten in Folge - würden die Leverkusener weiterhin ernsthafter Aspirant im Kampf um die internationalen Plätze sein.

Stand: 23.02.2017, 11:37